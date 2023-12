La parálisis comunicacional de Xochitl

Después de un fuerte arranque la campaña de Xóchitl ha perdido velocidad.

No logra involucrar emocionalmente a su base electoral, ni atraer votantes con un bajo nivel de simpatía por la 4T.

Si atendemos al aspecto de la comunicación política es evidente que está en medio de una parálisis.

Un rubro de competitividad son las encuestas, pero ni la guerra propagandística de las encuestas le situará por un dígito abajo de Claudia Sheinbaum a corto plazo. Pueden advertirse diversos errores.

Primer error táctico comunicacional: resaltar la cercanía de Claudia con el presidente AMLO.

Cuando hace unas semanas Xóchitl insistió en que la visita de Claudia a Palacio Nacional fue para "recibir línea" del presidente, seguramente creía que con ello dañaría su credibilidad.

Complicado para la hidalguense.

La virtud que más esperan ver los votantes cercanos al proyecto de la 4T en la candidata de Morena/PT/PVEM, es su vínculo estrecho con el mandatario.

Siendo que el presidente López Obrador mantiene una elevada aprobación y es la fuente de popularidad de Morena, la ascendencia de él con Claudia y el que siga sus consejos, no la debilita; al contrario, la fortalece.

Segundo error táctico comunicacional: buscar la confrontación directa con el presidente AMLO.

En videos recientes en Tiktok e Instagram, Xóchitl le reclama directamente al Presidente por la propuesta de desaparecer al Inai, o por los casos de presunta corrupción de su gobierno.

Es probable que espere una respuesta del presidente AMLO que la ponga de nuevo en el centro de la conversación.

Complicado para la hidalguense.

Sólo el presidente AMLO sabe si considerará necesario y el porqué, aumentar la visibilidad de Xóchitl en caso de decidir confrontarla mediáticamente.

Los ataques al presidente AMLO tienden a fortalecerlo. Hacen que sus seguidores respondan a quien le desafía y se sienten más comprometidos a defender a su líder. La mayoría de los que apoyan a Morena no se cuestionan su confianza en la persona y el liderazgo del Presidente y en que sigue actuando movido por buenas intenciones para el país.

Las buenas intenciones son un factor clave para crear una percepción positiva de una persona [Cuddy y Glick (2011), The dynamics of warmth and competence judgments. Research in Organizational Behavior, 2011].

El presidente López Obrador ha mostrado ser inmune a los cuestionamientos a sus intenciones.

Entre sus electores hay personas dispuestas a admitir errores, pero pocos dispuestos a cuestionar sus intenciones.

Por ahí la táctica de Xóchitl seguirá empantanada. Por otro lado, la persistencia en el ataque sobre la responsabilidad de la exjefa de gobierno en torno a los hechos de la línea 12 del metro capitalino, sugiere confusión en la campaña de Xóchitl respecto a las debilidades políticas de su adversaria. Tercer error táctico comunicacional: buscar un cambio drástico de percepción.

Al cierre de 2023, es importante cuestionarnos si la candidatura de Xóchitl progresa en convencer a segmentos con niveles básicos de simpatía por la 4T.

Hasta ahora los videos de Xóchitl parecen invitar a ese gran cambio de percepción, pero no hay ahí golpes de efecto que le permitan salir de su pasmo, ni eficacia narrativa para que posibles electores modifiquen sus preferencias.

Primero ha querido convencer y así competir con la narrativa dominante.

Complicado para la hidalguense.

Las campañas políticas demuestran que las y los electores tienden a resistirse a los cambios drásticos y a valorar de forma negativa a quienes se lo piden.

Así es porque un cambio de opinión obliga a hacer ajustes en nuestro modelo mental, cuestionando nuestra congruencia. Es un proceso complejo en términos de energía mental y a la vez desconcertante.

Por eso la resistencia natural.

Al menos estos tres errores han hecho que naufraguen las posibilidades de crecimiento de la campaña de Xóchitl.

A pesar de los avances que logre registrar Xóchitl por la intensificación de ambas campañas presidenciales, es probable que la ausencia de dinamicidad comunicacional y su estancamiento sean de larga duración.