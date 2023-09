La nueva izquierda

Hoy 7.9.2023 debería Marcelo Ebrard, quién ha sido dejado fuera del futuro gobierno de la 4T, promover su candidatura independiente o -esto a mi juicio sería lo indicado- fundando una NUEVA IZQUIERDA con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano que ya maneja los grandes estados de Nuevo León y Jalisco.

El antiguo PRI, PAN y PRD, ya se acabaron. Es indudable, pero el hecho que hoy nos debe llamar la atención a todos es la necesidad absoluta de un partido de izquierda que no sea el que preside el presidente AMLO y que manipula con tanta habilidad.

Ya no es necesario que Marcelo Ebrard se apegue a las absurdas condiciones del pasado, en otras palabras, la IZQUIERDA NO TIENE QUE SER UNA SOLA y en vista de lo que está pasando hoy precisamente la mayoría de los mexicanos que ya no somos, "los de aquellos tiempos" podríamos aglutinarnos bajo la misma etiqueta, UNA NUEVA IZQUIERDA. Hay otras opciones que nos pueden atraer a los que no queremos vernos entrampados.

Hace muchos años fui amiga de un cierto Dante Delgado al que recientemente le hizo Sabina Berman una muy buena entrevista el 24.8.2023 y que hoy se volvió a reproducir públicamente 7.9.2023, en canal 14 ¡qué curioso! Está relativamente antigua entrevista de "Largo Aliento" del día 24.8.23, de Sabina Berman a Dante Delgado, expresaba que la Derecha en sus diferentes formas ya había desaparecido. Pero por fortuna, hay OTRA IZQUIERDA a la que podría unirse hoy mismo 7.9.2023 Marcelo Ebrard que ha quedado fuera de los planes de AMLO.

EL PRIAN SE HUNDE: DANTE DELGADO

"El líder moral y fundador del partido MOVIMIENTO CIUDADANO profetiza la desaparición de los viejos partidos y el advenimiento de una nueva época". Y si Ebrard hoy dice ya no tengo lugar en Morena y evaluaré "los escenarios" que me quedan. Pues adelante y con toda la razón. No hay que ser "colgado" de nadie. ¿Qué espera?

La flamante Secretaria de Relaciones, Alicia Bárcena que asumió el cargo tras la salida de Marcelo Ebrard en junio de este año, no había sido ratificada por el congreso de la Unión y de repente "le dio la prisa"

"El excanciller deberá ahora evaluar los escenarios que le quedan, que incluyen una candidatura independiente, una incorporación al opositor Movimiento Ciudadano, o llevar sus reclamos contra la interna oficialista a los tribunales electorales. "Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer", ha declarado Ebrard.

Los tiempos le juegan en contra, pero sería un escándalo internacional que verdaderamente aplicaran semejante medida al que considera "AMLO su gran amigo". Marcelo Ebrard debería presentar a la brevedad su candidatura presidencial hoy mismo 7.9.2023 de manera independiente. Debería hacerlo, cuando acaba el plazo para registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE) pero no es pertinente, en vista de la forma tan poco elegante de este gobierno hacia el ex canciller como ciudadano interesado, hoy FORZADO a participar en las elecciones presidenciales del próximo año como pueda.

Según lo que se publicó ha pensado en otros escenarios, pero el mejor de todos es el de Movimiento Ciudadano encabezado por Dante Delgado. SUERTE.

