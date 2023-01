La nueva campaña de Hugo Boss que reune a Belinda, Paris Hilton y Gigi Hadid

La nueva campaña de la prestigiosa marca de moda Hugo Boss echó 'la casa por la ventana' al reunir a grandes personalidades del mundo del espectáculo y de la moda, desde Naomi Campbell hasta Belinda.

Bajo su lema "Be your own boss" o "Sé tu propio jefe", en español, la revista Elle informa que la marca busca inspirar al público a vivir la vida bajo nuestros propios términos y con visión bastante clara de lo que queremos para nuestro futuro.

(FOTO: CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM)

Es por esto que Hugo Boss buscó a los más reconocidos artistas, no solo de México, sino también del mundo, quienes, tras una ardua lucha y superación de obstáculos hoy gozan de presumir "ser sus propios jefes".

Entre las personalidades se encuentran las supermodelos, Gigi Hadid y Naomi Campbell; los cantantes Demi Lovato, Dulce María, Maluma y Belinda; en los aspectos histriónicos, destacan Alejandro Speitzer y los actores surcoreanos Lee-MinHo y Lee Jong-Suk; y los influencers Paris Hilton, Juan Pablo Zurita y Luisito Comunica.

(FOTO: CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM)

En su campaña, los artistas aparecen cargando una fotografía de ellos en blanco y negro, recordando el amplio recorrido que hicieron para llegar a ser las estrellas que son ahora. Las imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Mikael Jansson.