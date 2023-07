La migraña, un padecimiento común

La migraña es un trastorno neurológico común que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza intenso, acompañados a menudo de síntomas adicionales como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido, así como alteraciones visuales.

Estas crisis pueden durar desde horas, hasta varios días y en muchos casos, pueden incapacitar a quienes las padecen, afectando su calidad de vida y capacidad para llevar a cabo actividades diarias.

Se estima que aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial padece migraña, lo que equivale a más de mil millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud.

La condición afecta tanto a hombres como mujeres, aunque se observa una mayor prevalencia en el sexo femenino. Además, puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque suele aparecer por primera vez en la adolescencia o en la adultez temprana.

A nivel neurológico, la migraña se cree que es causada por la actividad de ciertos neurotransmisores y la liberación de sustancias inflamatorias en el cerebro. No obstante, los desencadenantes exactos aún no están completamente comprendidos y pueden variar de una persona a otra.

CÓMO TRATARLOS

El tratamiento de la migraña se basa en dos enfoques principales: el tratamiento agudo para aliviar los síntomas durante un ataque y la terapia preventiva para reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios.

Para el tratamiento agudo se utilizan medicamentos analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, así como triptanes, que son una clase de medicamentos específicos para las migrañas. Estos medicamentos actúan sobre los receptores de serotonina en el cerebro, ayudando a reducir el dolor y los síntomas asociados.

Además de los medicamentos, se pueden recomendar cambios en el estilo de vida, como la práctica regular de ejercicio, una alimentación equilibrada, la gestión del estrés y la identificación y evitación de los desencadenantes conocidos.

Según un artículo científico publicado en la revista "The Lancet Neurology", titulado "Global Burden of Migraine: Global, Regional, and National Prevalence, Disability, and Treatment", la migraña es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. El estudio reveló que la carga de la migraña es sustancial, afectando a personas de todas las edades y regiones. Además, destacó la necesidad de una mayor conciencia sobre la migraña y la importancia de invertir en investigación y desarrollo de tratamientos más efectivos.

SÍNTOMAS

Algunos factores comunes que se han asociado a las migrañas incluyen el estrés, los cambios hormonales, los alimentos y bebidas específicas, la falta de sueño y los cambios en los patrones de sueño, cambios climáticos y ciertos estímulos sensoriales.