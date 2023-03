¡La Loba volvió! Shakira y Bizarrap interpretan por primera vez su éxito BZRP Music Sessions Vol. 53 en el programa de Jimmy Fallon

Shakira volvió con toda la fuerza posible con apoyo de Bizarrap, y regaló a sus seguidores una noche histórica en The Tonight Show, de Jimmy Fallon, donde ambos interpretaron por primera vez, en vivo, su éxito BZRP Music Sessions Vol. 53.

Han pasado dos meses ya desde que Shakira y Bizarrap paralizaron al mundo con su colaboración, cuyo impacto ha sido tal que tanto la colombiana como el argentino llegaron a uno de los late nights más populares de Estados Unidos.

Fue ayer cuando ambos artistas llevaron por primera vez su hit BZRP Music Sessions Vol. 53 a la televisión, escogiendo para ello The Tonight Show, con Jimmy Fallon, transmitido en la cadena NBC.

Shakira, además de presentar por primera vez en vivo "su tiradera" a Gerard Piqué, recibió varios reconocimientos por batir nuevos récords con el tema.

Con su participación especial en The Tonight Show with Jimmy Fallon, ambos artistas dejaron claro que incluso donde no domina el español, BZRP Music Sessions Vol. 53 ha triunfado, por lo que brillaron en uno de los programas de televisión más vistos en Estados Unidos.

Como era de esperarse, tanto el atrevido outfit negro de Shakira, como su interpretación junto a Bizarrap y el boom de su tema paralizaron las redes sociales, donde usuarios dejaron comentarios como: "Shakira eres una diosa", "Amo como la audiencia cantó toda la canción junto a ella" ,"Este performance es fenomenal" y "¡La Loba volvió".