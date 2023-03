La ley y la justicia

Son dos cosas distintas: El Derecho, Las leyes, son reglas oficiales a las que cada persona debe obedecer en X país para que así todos los ciudadanos "se respeten mutuamente y convivan" en paz. Pero las leyes han sido siempre dictadas, hechas, establecidas en determinados momentos de la Historia de cada país y por personajes de su respectiva, posiblemente muy doctos en Derecho, pero insisto, que se basan por lo general en una realidad del MOMENTO.

¿Qué es en cambio la Justicia? Según la enciclopedia sería algo muy similar su definición: "es una virtud que inclina a realizar aquello que es propio de la ley" y se aplica por un "bien unificador". Pero no es siempre así: El momento en que se decide semejante definición puede cambiar, puede ser diferente del siguiente pues se da más tarde y la ley puede en determinado momento no ser la indicada. Por ejemplo, hoy en México no puede ser utilizado por "extranjeros" el LITIO, pues ha sido declarado como antes el petróleo, PROPIEDAD DE LA NACIÓN.

Por ejemplo, cuando se redactó en México la Constitución vigente, en el ya lejano año de 1917, obviamente la situación del país y del mundo eran otras, que en ciertos casos poco tenían que ver con las actuales.

¿Entonces? ¿hay que seguir LA LEY inflexible de principios del siglo pasado o seria mejor POR JUSTICIA y actualidad cambiar la LEY adaptándola a las circunstancias DE HOY. Hay cosas que no cambiarán jamás, pero hay otras que fueron en cierto momento descritas de manera que ya no corresponde. Ergo: en lugar de ser justas, por estar fuera de tiempo se convierten en lo contrario de la original intención de los LEGISLADORES. Simplemente hay que anotar en que forma la anterior Constitución ha errado - errare humanum est - .

Debería ser el propio Poder Judicial el que se auto actualizará. En el siglo XX lo hizo muchas veces, pero PARA CONVENIENCIA de los gobiernos PRIANISTAS en turno en el poder. Hoy se trataría de cambios Constitucionales bien estudiados para borrar anteriores sinverguenzadas y sobre todo para determinar lo que hoy es verdaderamente justo y necesario, y no solo lo que fue "legal" antaño.

PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO:

Por otra parte, los partidos no son los únicos que deben intervenir en este cambio in-dis-pen-sa-ble del Poder Judicial- en mi propio léxico de momento "Poder Per-Judicial"- Desde luego debe haber una nueva versión por lo antes dicho. Pero veamos cuales son los actuales partidos:

Partido Acción Nacional. 1939 (nótese creado un año después de que Lázaro Cárdenas nacionalizo el petróleo el 18 de marzo de 1938)

Partido Revolucionario Institucional. 1946 (proveniente del antes PNR. Partido Nacional Revolucionario fundado en 1929 que en 1938 cambió a Partido de la Revolución Mexicana)

Partido de la Revolución Democrática. 1989

Partido del Trabajo. 1990

Partido Verde Ecologista de México. 1986

Movimiento Ciudadano. 1997

Movimiento de Regeneración Nacional 2014 (MORENA) actualmente en el Poder que gano la elección de 2018 con 30 millones 134 mil sufragios.

¡Un montón, todo para distribuir entre sectores relativamente pequeños el dinero del Pueblo mexicano en lugar de que le llegara directamente al propio PUEBLO como hoy es el caso y sin importar la afiliación política de cada cual, TODOS LOS MEXICANOS HOY POR HOY tenemos derecho a una pensión a partir de los 68 años, tanto las mujeres solteras, ¡los jóvenes estudiantes y personas con discapacidad! Me permito platicar algo intimo al respecto: a mis 90 años cobro mi pensión de vejez porque de los 88 periódicos que me pagaban antes desaparecieron… y solo me queda uno, "El Siglo de Torreón". Por mi edad hubiera podido cobrar desde hace muchos años la pensión que el jefe de gobierno del DF, López Obrador autorizó SIEMPRE. No lo hice, por no necesitarlo, pero sé de muchos derechistas que lo odian y que desde entonces se lo embolsaban con gran alegría.

COMO TRANSFORMAR AL ACTUAL PODER PERJUDICIAL

Quisiera saber si un compañero del club Mundet que conocí años atrás, Claudio X González Laporte, papá del gritoncísimo Claudio X González Guajardo hacia lo mismo. No lo creo porqué lo mantenía el presidente entonces, Miguel de la Madrid. ¡OTRO! Miguel de Madrid Hurtado fue el que empezó el desastre que nos llevaría a Salinas de Gortari. Como bien dice la Historiadora y Politóloga María del Carmen Collado. (y muchos lo presenciamos entonces), "el autoritarismo de Miguel de la Madrid fue un factor crucial para implantar reformas económicas que afectaron negativamente a los trabajadores y a la clase media, y en el mediano plazo significaron el desmantelamiento de la industria manufacturera nacional…"

Pero hoy se critica a los ex presidentes neoliberales salvo al que inició el horror del que apenas estamos saliendo: Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Y parece que como quedó muy rico, su gente, en la ciudad de México es dueña de 26 propiedades. Se las arreglaron para obtener un muy práctico olvido de lo que México le debe a la presidencia del "Hombre Gris". Olvido injusto. Miguel de la Madrid Hurtado fue el primero de los 3 mandatarios mexicanos egresados de la Universidad de Harvard. Los 2 otros fueron Salinas y Calderón. No hay que olvidarlo. Miguel de la Madrid, aparte de ser el introductor del Neoliberalismo en nuestro país, corrió con la mala suerte de vivir problemas como el "Sanjuanicazo" de 1984, fuga de gas de Pemex, con 500 muertes y más de 2 mil heridos, y para completar, tuvo uno de los terremotos de 1985.

Pero recordemos que batió el récord en cuanto a devaluaciones e inflación que llegó a la impresionante cifra del 4,771%.

