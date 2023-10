La instrucción para los alcaldes es no frenar a los migrantes: Esteban Villegas

Respecto a la situación por la que atraviesan los migrantes el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, dijo que era un tema que están platicando conjunto con los alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo, Leticia Herrera Ale y Homero Martínez Cabrera pues ha pedido no frenarlos “porque se nos queda a nosotros el conflicto". También hizo un posicionamiento en contra de la discriminación.

“El tema de los migrantes es un tema que se está platicando en conjunto con los alcaldes, Leticia Herrera y Homero Martínez, y se ha pedido que no los frenen porque se nos queda a nosotros el conflicto pero los que se quedan, por obvias razones no hay que discriminarlos yo diría todos somos migrantes venimos de lugares distintos”, dijo el gobernador.

Hizo un posicionamiento con respecto a ser más humanos con el trato que se les da a estas personas.

“Creo que vale mucho la pena ser muy humanos en ese tema en ese trato sobre todo porque vienen mujeres y niños… En algún momento va a generar algo el tema de migración, son muchos”, mencionó.

Aseguró que el tema del contagio de enfermedades ya erradicadas en México es también algo que preocupa a las autoridades.

“El tema de salud es el que hay que revisar porque México ya tiene muchas de las enfermedades que prácticamente ya no las tenemos como la poliomielitis. Hay que revisar porque ellos pueden tener algunas mutaciones de alguna de esas enfermedades. Tenemos que empezar a revisar para adelantarnos a los hechos y que no vaya a generar algún otro tema y no quiere decir que ellos tengan la culpa al final ellos vienen de un país que no tiene las condiciones que tiene el nuestro”, aseguró.

Dijo que la recomendación para los alcaldes es buscar la forma de no tener un problema de salud: “Que seamos muy humanos y tratar de controlar lo más que podamos”.