'La investigación será transparente', afirma fiscal de Coahuila sobre la muerte de Martín Alexis en San Pedro

A la espera, se encuentran las autoridades de los resultados de la necropsia para determinar las causas de muerte de Martín Alexis, joven desaparecido en San Pedro, aunque al momento de que se localizó su cuerpo, presentaba deshidratación e indicios de una broncoaspiración de polvo o arena.

"El cuerpo de Martín Alexis se encontraba en condiciones de descomposición, con signos claros de deshidratación y perjudicado por el tema de los rayos solares, deteriorado en ese sentido", declaró en rueda de prensa el fiscal en Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien ofreció una rueda de prensa en el municipio de San Pedro.

El fiscal de Coahuila afirmó que se investiga si hubo abuso policíaco y reiteró que si se registró alguna conducta delictiva de quien sea, se presentará ante la autoridad competente.

"Se hará transparente la investigación y no dejaremos ninguna duda para que este asunto sea conocido por la gente y no solo por la familia, sino por la sociedad", dijo el fiscal Gerardo Márquez, quien expresó que hay indicios, sin fortalecer aún, de que hubo comunicación con un familiar para decirle que se encontraba perdido o extraviado en el monte y mandó una ubicación, y esto se asume de acuerdo con las entrevistas que se han desahogado, pero repitió que siguen con la investigación.

El fiscal de Coahuila mencionó que, como es natural, la familia exigió desde un principio localizar a Martín Alexis y así se hace con cualquier persona que se encuentra no localizada, pues así lo establece la ley, y el día de ayer se concluyó la necropsia, pero están a la espera de que les den la conclusión y se siguen levantando algunas diligencias.

Márquez Guevara confirmó que todavía no se entrega el cuerpo a sus familiares, pero se hará en breve.

El fiscal de Coahuila manifestó que, al momento de la localización de algún cuerpo no identificado, el protocolo que se sigue es trasladarlo a las instalaciones del Semefo, tomar algunas muestras como huellas digitales, checar señas particulares, tatuajes, etc., por lo que no se puede dar alguna noticia cuando no se tiene la certeza, y en el caso de la familia de Martín Alexis, se asume que se enteraron por las redes sociales o por los medios de comunicación, pues son muy ágiles y recogen la información y la reproducen para informar.

"Queremos ser muy precisos, la información que estemos revelando es con la reserva que merece la información", señaló.

HECHOS DE VIOLENCIA

Y sobre los hechos de violencia que se registraron ayer miércoles en la noche, el fiscal de Coahuila dijo que la persona que se observa en los videos que fue arrollada por una patrulla, se encontraba bien, fue trasladada al Hospital General y reconoció que hay daños en las patrullas y un policía lesionado, además de cuatro personas detenidas, tres de ellos a disposición de un juez calificador y uno al Ministro Público, pero insistió en que continúan las indagatorias y en las próximas horas se determinará cuál es su situación jurídica.

"Estamos analizando, pero todo mundo podrá darse cuenta a través de los videos que más que una defensa respecto a su persona, es una defensa hacia la sociedad, había gentes civiles, que no tenían participación alguna en la protesta y podrían también salir lesionados, y tiene que actuar la autoridad en estos casos".

El fiscal Márquez Guevara dijo que el mensaje a la ciudadanía es, "primero, que vamos a actuar con transparencia para determinar si existe o no conducta delictiva y, de existir conducta delictiva, se va a fincar la sanción que se les imponga, y segundo que San Pedro en los últimos años ha ido mejorando en el tema de seguridad".

Finalmente, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aceptó que este es el segundo incidente que se registra donde están involucrados los policías municipales, pero dijo que hay que esperar a la conclusión de este tema y del anterior hay una persona detenida en el Cereso.

