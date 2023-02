'La historia vuelve a repetirse'

Hoy por cierto hablaremos aquí de una historia que se repite siempre…y hoy con AMLO.

El presidente López Obrador se lanzó el pasado jueves 23.2.2023 en su Mañanera a decir maravillas del género femenino, es decir sobre las mujeres y ME PARECIÓ MUY MAL.

¿Trata de echar a las mujeres a la bolsa? Tiene que saber que ni todos los hombres son malos y ni todas las mujeres son buenas. Él solo hecho de pertenecer a un género, sirve para otras cosas… no para entender el mundo. De manera, presidente, que todas las mujeres no somos maravillosas o tontas de remate (como es el caso de las feministas actuales muy irreflexivas).

Precisamente todos se aprovechan de esa vieja historia de la diferencia de los géneros para explicar cualquier tipo de conducta ¡y no es el caso! Hay mujeres incluso inteligentes per se que se creen la gran cosa y se aprovechan de dicho género para sacarle todo el dinero que pueden a los hombres, etcétera.

Lo especialmente negativo del género femenino es que lo sacan a relucir para todo y no se vale. Ambos géneros no son iguales por supuesto, - y qué bueno- pero deben tener los mismos derechos y también las mismas responsabilidades cívicas y hasta sociales.

No se debe encajonar a la mujer pensante en su solo papel de madre, de fabricadora de "niños". Dios, la vida el destino nos dieron a los seres femeninos esa facultad o…quien sabe que otro calificativo le pueda aplicar al hecho cada quien. Pero esto es una columna política y no podemos evitar hablar de ello ya que hay tantas mujeres ya lo han entendido e igual saben que pueden ser futbolistas o lanzarse a lo que les pega la gana BRAVO, ya no estamos recluídas. Somos libres.

Pero muchas aún siguen pensando en el papel que las diferentes sociedades les han otorgado y las hay por ejemplo actualmente en México que se han unido al gobierno de la 4T, no todas de la misma tesitura ni estatura, pero respetables por el hecho de comprender que la vida actual les ofrece ser lo que ellas sientan que deben ser.

Es el caso por mejor ejemplo de esa gran señora Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad de este gobierno, pero en la dimensión opuesta hay mujeres que decidieron entrar a la política en forma más "femenina" consistente en que muchas veces son despreciables por no defender los intereses ge-ne-ra-les. En lo personal estas me resultan "difíciles de tragar".

Y en la reciente Historia de México nos encontramos algunas que dan PENA AJENA. Frecuentemente a la sombra de los altos puestos de sus maridos…

Les voy a recordar el caso de una cierta esposa presidencial que antes lo fue de un señor B… con el que perpetró 3 hijos y cuando se metió a la política por lo visto para ver a cual otro hombre se encontraba, más poderoso que el que tenia, y de hecho lo encontró. ¿Y que pasó después? Ambos presuntamente muy religiosos volaron con el dinero de los mexicanos a Roma a pedirle a un Papa vigente que les cancelara sus matrimonios anteriores porque como eran tan católicos ambos deseaban convivir dentro de lo que les mandaba "la religión".

Pero a esta mujer no le fue suficiente explicar que era "soltera" si no que decidió que un primo religioso, que tenía un alto puesto en la Iglesia Católica, la recomendara con el Papa para que sus hijos fueran declarados I-LE-GI-TI-MOS, o sea simples BASTARDOS, cosa que en aquellos momentos de la Historia era muy feo. Por supuesto esos hombres aceptaron por tener un padrastro presidente y por supuesto también resultaron unos sinvergüenzas a la sombra de su madre y se convirtieron en deshonestos "hombres de negocios", como ella que era tesorera de los Legionarios de Cristo como tesorera, para vergüenza de los mexicanos. Posteriormente el tío religioso el "sacerdote" Marcial Maciel Degollado (1920-2008), que abusó de 60 menores entre otros muchos crímenes, fue un poco regañado por la Iglesia Católica que decidió que ya no siguiera en sus funciones. Esta mujer quería usurpar el puesto presidencial de su marido y no pudo pero sigue viviendo en una gran propiedad de Vicente Fox, vergonzoso presidente de México al que ella manipulaba según el decir popular.

En cuanto a otra esposa, la de Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo -ABC -como se llamaba la guardería donde murieron 49 bebes quemados vivos- en un lugar manejado realmente por esta señora perteneciente al Partido Acción Nacional, es hoy diputada del 10 distrito de la Ciudad de México, mi Ciudad de origen. Qué vergüenza.

Por supuesto antes que estas hubo otras mujeres en la política mexicana pavorosas, como las hermanas del presidente López Portillo que se robaron 35 millones de dólares a través de Petróleos Mexicanos, Alicia y Margarita López Portillo. En cuanto a la esposa de López Portillo Carmen Romano de LP dijo se fue a Europa con una orquesta entera a costillas del pueblo de México y era tan cínica que su marido López Portillo, presidente de México (1982-1988), permitía que su gobierno enviará literalmente costales de dólares a esa esposa legítima para pasear y promover durante meses con sus músicos en Europa. Tortas al banquete decíase . Se sabía en Acapulco lo que era la esposa presidencial una loca peligrosa que le decía a alguien que no le quería vender su apartamento: "Tengo campesinos en Guerrero que la desparecerán a usted y a sus hijos cuando yo lo ordene (…) de no entregarme los papeles peligraba la integridad física de sus hijos y la suya".

Esas presidente López Obrador fueron algunas de las mujeres que integraron los gobiernos anteriores al suyo.

