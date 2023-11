'La gente quiere comprar pero no le alcanza'

Esperaban más ventas durante el Buen Fin, pero el pequeño comercio tuvo que conformarse con un incremento de apenas el 20 por ciento que resulta insuficiente para poder recuperarse de la mala racha que ha prevalecido este año.

"Ciertamente la situación de Durango, hablando económicamente, está muy difícil. Nosotros los comerciantes esperamos más pero ya desde la pandemia para acá nos vino a cambiar las ventas y el circulante", informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora.

Dijo que durante el Buen Fin hubo bastante afluencia de personas e inclusive se observó la presencia de visitantes provenientes de comunidades rurales; sin embargo, el aumento en las ventas no fue sustancial.

Se esperaba un aumento en las ventas de 50 por ciento, pero el resultado fue muy inferior. "Hubo un avance a lo que teníamos, de 20 por ciento, pero no estuvo como otros años. Ahí es donde nos podemos dar cuenta de que la situación, hablando económicamente, está muy difícil y sabemos que entrando el año va a estar peor, por eso toda nuestra esperanza está en la temporada que viene", mencionó.

Asimismo, afecta la competencia con las grandes cadenas que son un "gigante" en comparación con los pequeños negocios.

Comentó que el hecho de que se les haya permitido sacar su mercancía a la calle Patoni estimula la presencia de las personas, por lo que es algo que beneficia; no obstante, el dinero de los duranguenses es poco y por eso las ventas no fueron las esperadas. "La gente quiere comprar pero tristemente no le alcanza", indicó.