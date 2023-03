'La gente no apoya, festeja'; 'Chicharito' habla sobre los abucheos a la Selección Mexicana

Luego de que jugadores como Diego Láinez y Guillermo Ochoa, fueran abucheados por la afición durante el partido de México contra Jamaica del domingo, el futbolista Javier Hernández, mejor conocido como 'Chicharito', se pronunció mediante una transmisión en vivo para hablar sobre la situación y hacer hincapié en lo que ocurre con los jugadores, la afición y hasta los medios.

"Chicha, ¿qué opinas de los abucheos?", preguntó un seguidor de Hernández, quien respondió que una persona como fanático tiene el derecho de 'exigir, quejarse y pedir', pero que muchos confunden la palabra 'apoyar' con 'festejar'.

"Véanlo desde esta perspectiva. Tu selección va ganando goles y tu aplaudes. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas ¿No creen que es un poco como extremo eso? Entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles no hay apoyo, festejas, no apoyas. Y cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio, abucheas y no estás apoyando".

Hernández resaltó que un fanático es libre de exigir y quejarse, pero que también es necesario que se demuestre el verdadero apoyo al equipo, sea en las buenas o en las malas.

Asimismo, puso como ejemplo a la Selección de Argentina, la cual antes del Mundial 2022 recibía muchas quejas y al final terminó quedando como ganadora.

"Para que a México le vaya bien no depende del 'Peje', no depende de 'Chicharito', ni de Raúl Jiménez o 'Chucky'. Depende de todos nosotros empezando jugadores, luego aficionados, directivos y al final medios de comunicación y esa es mi opinión".

En redes la opinión del jugador no ha tardado en da qué hablar entre propios y ajenos a la afición del futbol.