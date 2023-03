La Generación Z en el mundo del trabajo

Los jóvenes de 18 a 24 años presentan altas incidencias de retos de salud mental, impedimentos para un trabajo efectivo y preocupaciones acerca de su futuro. La juventud puede ser emocionante, pero también llena de ansiedad al tiempo que los jóvenes luchan por establecerse económicamente y encontrar su lugar en la sociedad.

La generación Z -primera generación considerada nativa digital- ha entrado al mundo del trabajo durante una pandemia global y en medio de altas tasas de inflación, recesión, conflictos geopolíticos y cambio climático. Para esta Gen Z existe una gran brecha en los lugares de trabajo con una muy marcada diferencia con las otras generaciones sobre cómo se ven a sí mismos, su habilidad para el trabajo efectivo y su futuro.

En una investigación entre 25,062 personas de la Gen Z, los entrevistados que ya están trabajando están más dispuestos que los de generaciones anteriores para trabajar como independiente o con varios trabajos a la vez, no esperan que este período de inseguridad financiera termine pronto y tienen altos niveles de dudas respecto a su capacidad para adquirir una casa o para vivir su retiro sin problemas.

Los empleados de la Gen Z opinan que su paga no les permite tener una buena calidad de vida y sienten que su trabajo no es reconocido ni recompensado. El 77 % dijo que están en busca de otro empleo. Entre las personas de 55 a 64 años, el 31% reportan haber sido diagnosticados o haber recibido tratamiento para enfermedades mentales, y los de la Gen Z reportan 55%.

Estos jóvenes son, financieramente, menos seguros. El 45% se preocupan por la estabilidad de su empleo y dicen tener solo suficiente dinero para dos meses si pierden su empleo. Por lo anterior, los jóvenes de la Gen Z son menos propensos a tener personas que dependan económicamente de ellos porque esto les permite más flexibilidad de trabajos múltiples.

No consideran poder comprar una casa o asegurar los recursos para su retiro. Una explicación optimista de esto es que estos jóvenes disfrutan su trabajo y sencillamente no piensan en el retiro y prefieren invertir su dinero en otros activos, no en una casa, o esperan tener movilidad geográfica y prefieren no estar atados a una hipoteca. Una interpretación pesimista es que los jóvenes esperan que la inestabilidad en el trabajo y la inseguridad financiera continuarán al tiempo que su vida continúa.

Hay cinco factores que la Gen Z considera que afectan su vida en el trabajo: un ambiente laboral hostil, problemas de salud mental, acceso a buenas fuentes de transporte hacia y desde su trabajo, aspectos de salud física y dificultades para poder compartir su forma de ser con sus compañeros.

Además de esperar una vida menos positiva que las generaciones anteriores, la Gen Z reportó el triple de pensamientos o planes de suicidio comparado con las otras generaciones en los últimos doce meses de la pandemia entre los años 2019 y 2020. El alto porcentaje de personas jóvenes que reportan problemas de salud mental puede ser debido a una mayor tendencia a buscar ayuda para ello, comparado con las generaciones anteriores o a un ambiente laboral que agrava los problemas de salud mental. Con las clases virtuales, la falta de contacto personal con compañeros de estudios y maestros y el aislamiento, la pandemia agregó más retos para la salud mental.

La Gen Z requiere cuidados para la salud mental, pero se preocupan de no tener con que pagar el costo. Comparados con generaciones anteriores, estos jóvenes reconocen no tener acceso a servicios adecuados de salud mental por carecer de dinero con que pagarlos. El 12% reportan haber sido diagnosticados, pero no han recibido tratamiento. Una barrera para el acceso a los servicios de salud mental está formada por el estigma asociado a los desórdenes mentales y la falta de apoyo de los familiares. El 27% reporta resistencia a comunicar a personas mayores sus problemas de salud mental.

A pesar de todas sus preocupaciones, la Gen Z cree que el futuro económico será mejor que el actual, a pesar de los altos niveles de inestabilidad financiera, la falta de un trabajo seguro, los altos índices de angustia emocional y los obstáculos para trabajar con efectividad, ven la economía desde un punto de vista más positivo que generaciones anteriores.

Las preocupaciones acerca de la forma de pensar de los jóvenes ha sido un tema muy popular desde el tiempo de Aristóteles y Sócrates. La angustia de la Gen Z y otros obstáculos para trabajar de forma efectiva puede sonar familiar a quienes han vivido la aprehensión y la duda de lanzarse a su independencia económica. Pero este alto índice de retos de salud mental y otros obstáculos que se han encontrado en este estudio, nos invitan a la reflexión.

La Gen Z reporta niveles alarmantes de negatividad acerca de ellos mismos, de su confianza en el futuro y de su baja habilidad para adaptarse al mundo del trabajo.

Fuente de referencia: McKinsey & Co. André Dua, Kweilin Ellingrud, Michael Lazar, Ryan Luby y Sarah Pemberton.[email protected]