La filosofía de un genio

Cuando comenzaba su carrera como entrenador en las filiales del FC Barcelona, la desconfianza imperaba por parte de quienes no estaban dispuestos a darle una oportunidad para mostrar sus habilidades. Este solo fue un reto más a la lista para un joven que ya había tenido que superar dificultades como jugador, teniendo que cambiar la crítica hacia su aspecto físico por los elogios a su técnica y capacidad.

Quien iba a imaginar que después pasaría a ser el director técnico del primer equipo del Club que lo vio desarrollarse profesionalmente como futbolista. Y mucho mejor, quien iba a pensar que después del primer discurso que Pep Guardiola dio a sus jugadores, se convertiría en el estratega más ganador del conjunto azulgrana para después marcharse a otros equipos buscando repetir la misma dosis.

“Si no sintiera que estoy preparado, no estaría sentado ante ustedes. Será muy duro, pero créanme que persistiré hasta el final. El equipo correrá, la gente estará orgullosa porque verá que los jugadores lo dan todo en el campo. Perdonaré que fallen, pero no que no se esfuercen. El líder soy yo, y si los jugadores me siguen, que lo harán, seguro que lo conseguiremos”. El resto es historia.

Hago hincapié en lo anterior porque estamos en la antesala de un enfrentamiento entre el Manchester City e Inter de Milán donde no solo se definirá a un nuevo campeón de la Liga de Campeones de la UEFA; también significaría un nuevo logró en el palmarés del entrenador catalán- si resulta vencedor con los ‘ciudadanos’- que lleva no una, ni dos, sino varias veces intentando convertirse de nueva cuenta en ganador de la anhelada ‘Orejona’, ausente desde su salida del Barcelona.

Sábado 10 de junio. Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. Inglaterra contra Italia. Una final interesante para los amantes del futbol, pero más para aquellos que tienen la intriga de saber si Guardiola sumará otro fracaso (como la final perdida en el 2021 ante el Chelsea o la remontada del Real Madrid en el 2022) o el título número 35 en su carrera que lo lleve a meterse de lleno al debate del “mejor entrenador del mundo”.

“El fracaso no existe en el deporte…”, declaraba hace unos días en rueda de prensa. Un consejo aceptable si tomamos en cuenta que, lejos de los malos episodios en su trayectoria, sus títulos se dividen de la siguiente manera: 14 títulos con el FC Barcelona del 2008 al 2012 divididos a su vez en 3 Ligas de España (2008-09, 2009-10, 2010-11), 2 Copa del Rey (2008-09, 2011-12), 3 Supercopa de España (2009, 2010, 2011), 2 Champions League (2008-09, 2010-11), 2 Supercopa de Europa (2009, 2011) y 2 Mundial de Clubes (2009, 2011).

Su siguiente club fue el Bayern Munich, logrando 7 títulos entre el 2013 y 2016: 3 Bundesligas (2013-14, 2014-15, 2015-16), 2 Copas de Alemania (2013-14, 2015-16), una Supercopa de Europa (2013) y un Mundial de Clubes (2013). Mientras que con el Manchester City de Inglaterra ha sumado 13 campeonatos del 2016 a la fecha: 5 Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 y 2022-23), 4 Copas de Liga –Carabao Cup- (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21), 2 Community Shield (2018, 2019) y 2 FA Cup (2019 y 2023).

Estos números convierten a Josep en el segundo técnico más ganador de todos los tiempos, solo por debajo de sir Alex Ferguson (con 49). Y lo expongo nada más como dato curioso, para saber lo que está en juego en esta edición 2022-2023 de la Champions League, porque ya lo he repetido en varias ocasiones: no me gusta comparar. Lo que, si les recomiendo es que disfruten, estamos frente a un genio del futbol que no necesita autodenominarse como el “más grande” … las cifras lo respaldan.