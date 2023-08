La Estela de Luz (corrupta)

La detención de uno de los responsables de la construcción, durante el periodo calderonista, de la Estela de Luz, reaviva la indignación por el uso desmesurado del dinero público para obras a capricho que, además, desbordaron su presupuesto original.

Aún cuando el presidente López Obrador ha sostenido su decisión de no iniciar acciones judiciales contra exocupantes de Los Pinos, y que en los hechos esa tolerancia se ha extendido a los integrantes de los gabinetes correspondientes, la Fiscalía General de la República (teóricamente autónoma, aunque no lo sea así en la práctica) ha enviado una especie de pequeño calambre al calderonismo-zavalismo que en términos políticos y electorales está muy a la baja.

La Estela de Luz constituye una muestra de la pus de corrupción que caracterizó a los gobiernos panistas de La docena trágica, el tragicómico Fox y el políticamente grotesco Felipe Calderón. Ahora falta ver hasta dónde llegará este toquecito gertziano, tomando en cuenta que los delitos imputables muy probablemente ya prescribieron.

Por otra parte, el coscorrón al calderonismo se ha producido el mismo día en que una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha facultado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que sesione solo con cuatro de sus siete integrantes. Desde el pasado abril, este Instituto no ha podido funcionar debido al cumplimiento del periodo de estancia de tres de los comisionados y a una marrullera negativa de la mayoría cuatroteísta en el Senado para designar a los sustitutos.

El entrampamiento operativo del INAI ha tenido al presidente López Obrador como principal figura, pues ha expresado abiertamente su oposición a que siga funcionando una entidad a la que ha definido como "un cero a la izquierda", que consume un enorme presupuesto anual.

El INAI es uno de los aciertos del entonces presidente Fox, quien escuchó los planteamientos de ciudadanos y especialistas que abogaban por una instancia que facilitara el acceso a la información pública y, luego, que protegiera los datos personales de los ciudadanos. Cierto es que, como otros organismos "autónomos", fue copado por los poderes dominantes en turno, el PRI o el PAN, que colocaron a contentillo comisionados manipulables.

Sin embargo, como ha sucedido en otros ámbitos (el INE, por ejemplo), el cuatroteísmo pudo impulsar nombramientos que le fueran afines, pero se ha preferido anular durante meses el potencial esclarecedor del INAI que, con todo y sus defectos tan a la vista, ha sido fuente de información sobre abusos y corruptelas de los gobiernos.

En particular es importante que no se queden en la opacidad las diversas operaciones realizadas de manera directa, discrecional, por el gobierno obradorista. La transparencia no debe sustituirse por la retórica sino comprobarse documentalmente, con pleno acceso ciudadano a las fuentes oficiales.

No podía ser de otra manera: la plantilla (todavía) naranja de Jalisco apoya el distanciamiento del gobernador Enrique Alfaro respecto a la gerencia nacional de Movimiento Ciudadano a cargo del dueño de la franquicia, Dante Delgado… A favor de Alfaro se pronunciaron ayer dos senadores, doce diputados federales, dieciséis estatales y 56 presidentes municipales, incluyendo el de Guadalajara, que es el menos alfarista… El Frente Xochitleco sigue repartiendo premios de consolación, así que Silvano Aureoles estará a cargo de los asuntos agropecuarios… Así ha hablado Zoé Robledo, luego de ser retirado de la aspiración de ser candidato a gobernador de Chiapas: "yo no tomé esta decisión porque fuera abajo en las encuestas o porque no fuera a ganar en el proceso del partido en el que militó, sino porque pienso que en este momento soy más útil aquí, consolidando este propósito del IMSS Bienestar" (Cuarto Poder: https://goo.su/Zw4I)...

¡hasta mañana!