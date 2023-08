'La escuela tiene que estar bien guapa'

Unos veinte minutos antes de las ocho de la mañana de ayer jueves, madres de familia, docentes y directivos de la escuela primaria pública Sertoma 1965 del poniente de Torreón iniciaron con la Jornada de Limpieza para recibir como se merece a más de 200 niños y niñas el próximo lunes 28 de agosto. Quieren brindarle a los menores un espacio de aprendizaje amigable, digno, seguro y que les permita desarrollarse libremente.

Por este motivo, se lavaron los pisos de los salones de clase con agua y jabón, se limpiaron los vidrios y protecciones de las ventanas, así como las mesas y las sillas que de lunes a viernes utilizan los estudiantes. Con escobas, se retiraron la basura y la hierba de los jardines, se hicieron acomodo de cortinas y se desechó todo el material escolar que ya estaba inservible. Algunos maestros y maestras se dieron a la tarea de pintar las aulas en las que impartirán las clases como parte del nuevo ciclo escolar 2023-2024.

Todas estas acciones, se pudieron llevar a cabo gracias a las cuotas voluntarias de los padres, madres de familia y tutores, así como de las reservas que han quedado de ciclos escolares anteriores.

La directora del plantel, Zayra Patricia Padilla dijo que en el periodo vacacional "hubo mucho respeto" hacia la primaria por parte de la ciudadanía pues afortunadamente no hubo vandalismo ni robos que afectaran el patrimonio escolar. Como a un costado de la escuela se encuentra el Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera y unas canchas, mencionó que hay personas que "se brincan por los balones pero no hicieron maldades ni destrozos, nunca nos han grafiteado la escuela, incluso los mismos colonos a veces me hablan a mí para reportarme lo que pasa.

Todo esto es un trabajo en equipo, somos como una familia y los padres de familia son una pieza fundamental para que funcione la escuela en todos los sentidos". La maestra dijo que siempre es muy emocionante iniciar un nuevo ciclo escolar además de que es un reto y un compromiso social y formativo.

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

La señora Katia salió de su domicilio ubicado en La Polvorera y llegó a las 7:40 de la mañana a la escuela. Consideró que es importante que los padres de familia se involucren en la institución educativa, sobre todo porque ello les da la oportunidad de conocer mejor a los docentes que todos los días tienen contacto estrecho con sus hijos. Además, puede colaborar en las mejoras de la escuela. Su hijo Santiago va a primer grado de primaria y el mayor, Kevin, acaba de concluir el sexto año en este mismo plantel.

"La escuela tiene que estar bien guapa para nuestros hijos, andamos limpiando, pintando, lavando las sillas, las mesitas, los vidrios porque estaba todo lleno de polvo. A mí me gustaría que más mamás vinieran, que participen y se involucren en las actividades de la escuela", expresó.

La Secretaría de Educación de Coahuila informó el pasado lunes que el 24 y 25 de agosto de 2023 habría Sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y Jornadas de limpieza en las escuelas.