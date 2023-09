La escritora Suzette Celaya recibe el Premio Primera Novela en Coahuila

En su tercera edición, el Premio Primera Novela, convocado por Amazon México, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y la Presidencia de la República, fue entregado este jueves a la escritora Suzette Celaya (Hermosillo, 1982). La ceremonia se realizó en el patio del Palacio de Gobierno, en Saltillo.

La autora sonorense fue merecedora a este reconocimiento debido a su novela Nosotras (Editorial Paraíso Perdido, 2022), recibiendo un estímulo económico de 250 mil pesos y la distribución de su obra a cargo de Amazon México.

Constituida por 192 páginas, Nosotras indaga en el preciso instante donde un pueblo desaparece por la inminente construcción de una presa. Sus habitantes se marchan de manera paulatina, mientras que las casas comienzan a poblarse de espantos. Violeta se niega a dejar la casa donde vivió su abuela, incluso ante la presión del Gobierno. El texto habla sobre la búsqueda de arraigo ante la violencia presente.

En el evento estuvieron presentes también las escritoras Ximena Santaolalla y Gabriela Jáuregui, las otras dos finalistas del certamen. El jurado se conformó por Fernanda Melchor, Guillermo Arriaga y Socorro Venegas.

“Muchísimas gracias, estoy muy emocionada. Cuando una participa en un premio lo hace con la ilusión de ganar, pero en el momento en que haces el proceso no sabes qué va a pasar. Me siento muy honrada de haber participado con Ximena, con Gabriela. Como les comentaba que cuando vi la hoja de finalistas me sentí así de ¡guau!, por compartir con ellas”, indicó Suzette Celaya durante su intervención.

Así mismo, la ganadora enfatizó la importancia de estos concursos, pues son alicientes, especialmente para las mujeres que buscan seguir escribiendo.

Cabe señalar que la ceremonia de premiación fue presidida por Rodrigo Coronel, subdirector Editorial y de Fomento a la Lectura de la Presidencia de la República; José Zazueta, líder Libros Amazon; Dominique Martineau Díaz, titular de Fomento a la Lectura de la Presidencia de la República y Francisco Saracho, titular de la Secretaría de Educación de Coahuila. Se contó también con la presencia de Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila y de Maritsa Concepción Maranto Zepeda, titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, estado sede del premio en 2024.