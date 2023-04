La duración de los juegos casi sigue igual

Concluyó anteayer domingo la primera serie, de las 30 que habrán de llevarse a cabo, de la actual temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La serie de apertura, en nueve diferentes plazas del país, entre estas la ciudad de Torreón, debió comprender un total de 27 juegos, pero solo fueron 26, por no haberse celebrado en Nuevo Laredo, por lluvia, el programado para el domingo entre Generales de Durango y Tecolotes.

De esos 26 encuentros un par de ellos se fue a extrainnings: el inaugural de toda la Liga el pasado jueves 20 de abril, en León, Guanajuato, entre los visitantes y actuales campeones Leones de Yucatán y los "Bravos" de casa, que concluyó en 10 entradas, y el del domingo, en Veracruz, entre Toros de Tijuana y los Rojos del Águila, que comprendió 12 episodios.

¿A qué viene lo anterior? A que vale la pena hacer un análisis, ciertamente aún muy preliminar, acerca de qué tan efectivas han resultado las medidas tomadas por la LMB para disminuir la duración de los juegos.

El promedio de los 26 juegos celebrados en las nueve series inaugurales de la presente temporada resultó ser de 3 horas con 02 minutos, una duración muy superior a la esperada. Ahora bien, si se eliminan los dos juegos que se fueron a extrainnings, la duración media de los encuentros resueltos en nueve entradas se ubicó en 2 horas y 57 minutos, que de todas maneras sigue siendo un promedio elevado, que anda casi 20 minutos arriba del registrado en Grandes Ligas durante sus series iniciales de la presente temporada.

¿A qué obedece que en la LMB no hayan resultado efectivas, hasta ahora, las medidas adoptadas para disminuir la duración de los juegos, como sí lo han sido en lo que va de la actual campaña de Grandes Ligas?

No se requiere mucha ciencia ni llevar a cabo muy sesudos razonamientos para encontrar la causa. Los diferentes resultados tienen su origen en que la LMB no adoptó las mismas medidas que las Grandes Ligas. En México los lanzadores, sin corredores en base, disponen de 12 segundos para llevar a cabo su disparo desde que tienen posesión de la pelota, y en Grandes Ligas tienen 15 segundos. Hasta aquí pareciera que en México los juegos deberían tener mayor celeridad.

La diferencia estriba a que en México cuando un pitcher tiene corredores en base dispone de todo el tiempo que decida tomarse para hacer sus disparos, y en Grandes Ligas cuenta para ello con 20 segundos. Lo mismo sucede con las reviradas a las bases cuando hay corredores en ellas. En México no hay límite en cuanto a estos tiros de los pitchers a las bases, y en las GL solo pueden hacer dos reviradas por turno, y en el caso de hacer una tercera y no sacar out al corredor, se considera como balk, y los corredores en tales casos avanzan una base.

Si la LMB pretende realmente disminuir de manera sensible la duración de los juegos, no tendrá más remedio que adoptar, de ser posible esta misma temporada, ambas medidas que ha dejado fuera.

El juego de menor duración hasta ahora ha sido el de Piratas contra Pericos, en Puebla el pasado viernes 21, que fue de 2 horas con 14 minutos, y el que se ha llevado más tiempo el de Toros vs Rojos del Águila, en Veracruz el domingo, que se extendió a 12 capítulos y tuvo una duración de 4 horas y 58 minutos.

En Torreón los tres juegos de la serie efectuada aquí registraron la siguiente duración: 3:08 el del viernes, 3:23 el del sábado y 2:57 el del domingo. Su promedio asciende a 3:09 horas, es decir, 12 minutos arriba del promedio de 2:57 registrado por la Liga en los primeros 24 juegos de nueve entradas, efectuados hasta el domingo pasado.