La contundencia es la clave para Santos Laguna

Con la mirada puesta en el partido de este sábado, el director técnico de los Guerreros del Santos Laguna, Eduardo Fentanes, habló ayer en conferencia de prensa, donde destacó que el torneo aún es joven, por lo que tendrán posibilidad de reivindicarse si vencen a los aguerridos Pumas de Rafael Puente junior.

Arduo trabajo

El entrenador de los Guerreros del Santos señaló que el equipo trabajó durante esta semana para poder pulir los detalles en la ofensiva que adolecieron ante los Tigres, en donde destacó el desempeño de sus dirigidos: "Detrás del análisis confirmamos y corroboramos que el marcador frente a Tigres no evidencia lo que fue el desempeño del equipo en la cancha. Claramente, al tema de la definición le hemos dado énfasis en esta semana, estamos fortalecidos en que tenemos conceptos claros y a su vez algunos que tenemos que corregir, como la definición y la pelota parada", afirmó.

Similitudes

Con respecto a su rival del sábado, Fentanes argumentó que fue un partido similar al que los albiverdes tuvieron contra Tigres, en el que el equipo de la máxima casa de estudios consiguió una victoria ante los Bravos de Juárez, con un jugador más en el campo: "ellos sacaron ventaja desde que jugaron gran parte del partido con uno más, en nuestro caso, el equipo fue valiente, tomó la iniciativa, en la inferioridad numérica tomó la iniciativa, nos faltó concretar y es lo que estamos trabajando en esta semana, porque claramente estamos convencidos, buscamos transmitir esa idea de convicción a la afición de que nos vamos a reponer, claro que el perder por 3 goles no referencia el potencial de este equipo, ni cerca. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a mejorar y lo que he visto en esta semana nos lo reafirma", dijo Fentanes, además de señalar que sus dirigidos están conscientes de que tienen puntos por corregir dentro de la naciente competencia, dejando claro que no querían perder por un marcador de semejante magnitud y que esa no será la cara que Santos muestre durante este torneo.

El equipo de la Comarca Lagunera trabajará este viernes en sesión tranquila previo al partido del sábado a las 21:05 horas en el Territorio Santos Modelo, donde arrastra tres victorias ante el conjunto capitalino que ha obtenido cuatro victorias en el nuevo estadio Corona de TSM, la más reciente fue en el torneo Apertura 2020.