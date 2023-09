la columna del perro

YA NO QUIERO SER DOCTOR DE PERROS

"Doctor, habla la señora Genoveva Garza de Valencia, ¿no se acuerda de mí?", me dijo una voz por el teléfono y prosiguió diciendo: "alguna vez vino usted a revisarme un perro".

"¿Cuánto tiempo hace que fui?", le pregunté para ubicar su identidad y haciendo cuentas, fue alrededor de diecisiete años atrás.

Yo siempre trato de sacarle jugo a las cosas y aprender de los animales y del dueño, y casi siempre es así, en muchas de las ocasiones se presentan situaciones que se convierten en anécdotas al paso del tiempo. Resulta que la Sra. Garza de Valencia me llamó por aquellos entonces pocos días antes de Navidad porque su perro bulldog llamado "Pierre" por accidente cayó a la alberca y estuvo a punto de ahogarse, cosa que gracias a Dios no sucedió, pero como quedó un poco resentido por tal accidente, la Sra. Beba quiso que yo fuera los próximos días a revisar al perro, ya que para esas fechas ella salía de vacaciones de fin de año. Este perro lo habían traído de Estados Unidos como un regalo para su hija Beba, y lo trasladaron de EUA a Monterrey en avión, y de Monterrey a Torreón en automóvil.

Mi hijo mayor que entonces tenía tres años, pidió de Navidad, un maletín y una bata blanca, pues él quería ser Doctor. Al amanecer del día de Navidad, fue al arbolito y encontró con mucha alegría lo que había pedido, poniéndose de inmediato la bata blanca y agarrando su maletín para revisarnos a todos según él.

A media mañana de Navidad después de que mis hijos abrieron los regalos, me preparé para ir a revisar el bulldog de la Sra. Valencia, y al escuchar mi hijo vestido de doctor, quiso acompañarme de muy buena gana. Al llegar a la casa timbré, acto seguido abrieron y pasé al jardín con mi hijo agarrado de la mano, al vernos el bulldog que era manso, por alguna razón se abalanzó sobre mi hijo, tratando de morderle una pierna, pero sólo lo intentó una vez y agarrándolo únicamente del pantalón.

De inmediato lo cargué, lo puse fuera del alcance del perro y sus ladridos, después revisé al perro, quien iba evolucionando excelentemente, y luego revisé a mi hijo, que fuera del enojo se encontraba muy bien, lo cargué y salí con él de regreso, cuando lo puse por fin en el piso para abrir la camioneta, se quitó la bata y junto con el maletín los aventó al suelo, y en una rabieta propia de un niño de su edad dijo "ya no quiero ser doctor de perros".

Mi hijo cumplió su palabra y a partir de ese momento rara vez me acompañó a la consulta, por más que yo le rogaba para que lo hiciera, y como lo dijo hace la "friolera" de treinta y dos años, no fue doctor de perros pero sí de personas, en la actualidad está haciendo su especialidad en la ciudad de Guadalajara, Jal.

Esta vivencia que se convirtió como les decía en una anécdota, es para mí una retroalimentación y un pago inmerecido, pues son éstos y otros muchos hechos, los que me han hecho madurar y me han dado enormes lecciones de humildad, haciendo como dicen en el rancho que me "ingra" más a mi profesión, por la cual siento pasión, pues es fuera de mi familia mi segundo amor.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

Haz de tu vida, una cruzada contra la injusticia y la adversidad. Luego entonces encontrarás paz en tu corazón.