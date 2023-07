LA COLUMNA DEL PERRO

CUESTIÓN DE SEMÁNTICA

Todos tenemos historias que contar sobre cosas que hemos vivido o nos han contado, algunas son "chuscas" otras son "vergonzosas", pero con el tiempo se convierten en anécdotas que una vez superadas las recordamos o platicamos casi siempre entre risas.

Un médico veterinario de Monterrey, nos platicó hace tiempo que una persona fue a su consultorio sin perro, para platicarle sobre un problema que traía en un ojo, para la cual el Dr. Andrade le dijo que trajera a su perro para revisarlo, que por favor sacara una cita y ya para despedirse le preguntó de qué raza era su perro, y ésta le contestó: "es de los chinos doctor".

"¿Es Shar-pei?".

"No".

"¿Es Pekinés?", le volvió a preguntar el Dr. Andrade…

"No".

"Entonces ¿es Shih tzu?"

"No", volvió a responder la señora.

"Bueno ya lo veremos después", dijo despidiéndose el médico. El día de la consulta del paciente entró la señora con un perro cruza de Poodle y le dijo: "Mire doctor éste es el perro tiene el pelo chinito".

" ¡A chino del pelo!" le contestó el doctor Andrade, haberlo explicado antes.

En cierta ocasión, fui a vacunar un perro de raza Basset Hound y después de vacunarlo le hice un comentario a la muchacha que era su dueña, le dije que el perro estaba excesivamente gordo, que procurara bajarlo de peso y me contestó: "Yo no, dígale por favor a mi mamá, fíjese- me continuó diciendo- mi mamá le da de comer 3 veces al día croquetas y en cada porción le sirve una lata de carne para perro ¿cómo ve?, ¿qué hago?".

"Por lo pronto, quítele la comida de lata y sígale con la pura croqueta y en un mes veremos", le recomendé. En ese momento llegó su mamá de la calle y después de cerrar la puerta y sin dejarla ni siquiera saludar le dijo la muchacha a su mamá: "Ya ves mami, dice el veterinario que ya no le des 'lata' y viéndome la señora con la cara muy seria… contestó a bote pronto:

"Pues si quiere ya no le vuelvo a hablar, ni que fuera el único".

"No mamá lata de comer, no de poner 'gorro'" y después de la corrección todos nos reímos con ganas.

En otra ocasión por el rumbo de Torreón Jardín fui a revisar una gata que orinaba sangre, y después de hacerle las preguntas de rutina al dueño, que fue quien me atendió, pues su esposa estaba adentro de la casa viéndonos a través de la ventana del jardín, le pregunté si estaba esterilizada, "¿cómo?, no entiendo" me contestó.

"Sí, que sí ya no entra en celo".

"No sé, déjeme le pregunto a mi esposa", y al darse la vuelta para ir hacia donde su esposa estaba, ella ya se había acercado y al llegar a donde revisábamos a la gatita, sin más preámbulos me dijo: "sí ya estoy operada desde hace un año"… el esposo entendiendo el momento, le dijo con voz más alta de lo normal, un tanto en broma y un tanto molesto.

"No está preguntando por ti vieja sino por la gata" y volteando conmigo me dijo, "disculpe, doctor, ¿en qué estábamos".

En otra ocasión pasaba yo a pie por la casa de la familia Bredee, que por esos entonces vivían en el Boulevard Independencia y Sertoma donde ahora hay muchos negocios de comida y un casino, al empezar la colonia Granjas San Isidro, resulta que el perro de ellos el "Secre" que por cierto estaba suelto y con la puerta que siempre mantenían abierta pues eran otros tiempos, resulta que al sentirnos a mi amigo César y a mí, se salió y nos hizo correr como nunca al grado que nos tuvimos que atravesar el Boulevard, para no ser alcanzados por el fiel guardián de don Ernesto. Al otro día Chelino, que era empleado de la familia Bredee, nos preguntó, que por qué habíamos corrido el día de ayer que él nos había visto… "como que por qué corrimos, porque no sabemos volar si no lo hubiéramos hecho".

Y así todos los sucesos vividos, buenos o malos se convierten en recuerdos o anécdotas como dije al empezar para compartir con los amigos o con quien nos haga el favor de escucharnos.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

"Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me den lecciones".

-Winston Churchill-