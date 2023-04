la columna del perro

EN ESTE MES DEL NIÑO HAGAMOS LABOR DE EQUIPO

En este mes de abril, que celebramos a los niños, deberíamos como parte de la celebración, inculcarles hábitos buenos. Como son el amor a la naturaleza y los animales.

Pero el amor que le debemos inculcar no es un amor pasivo, sino que debemos inculcarles a que se conviertan desde hoy en actores muy participativos. Debemos inculcarles pues el respeto a sus tradiciones como son las propias de cada familia y las de su entorno o región donde viven. Debemos enseñarles a respetar a sus mayores, como son sus padres, tíos y vecinos en general, debemos enseñarles a cuidar a las personas que dependen de nosotros y que pudieran necesitar de nuestra ayuda en casos de enfermedad o en caso de que por cualesquier motivo se encuentren solas, hacerles compañía o visitarles de cuando en cuando para saber cómo se encuentran y para que estas personas se sientan como lo que son, no sólo personas mayores, a las cuales les parece la vida muy difícil por su condición, sino hacerles saber, que son "personas muy importantes en nuestras vidas" y que sin ellas, sin su trabajo y sin su ejemplo nosotros no estuviéramos aquí.

Una mejor forma de enseñarles esto, es con el ejemplo, es decir empezar por hacerlo nosotros como mayores, para que así las nuevas generaciones lo imiten.

Hace tiempo me enteré que una señora reunió a un grupo de niños y adolescentes entusiastas, les hablaba sobre el cuidado de la naturaleza y de los animales en general, en particular a los que se encuentran abandonados y maltratados en situación de desamparo, pues ella piensa al igual que yo, que si a los niños se les inculca este tipo de sentimientos buenos de ayuda, posteriormente los trasladarán cuando sean mayores en ayuda a sus semejantes.

Seamos estrictos en su formación pues los frutos de esta educación serán primero que nada para ellos y esto deberá ser siempre con cariño y paciencia… "Como los árboles que se siembran, con la esperanza que algún día estos prodigarán una sombra bondadosa a algo o a alguien.

Y ahora para terminar una gota de filosofía.

Disfruta todos los días del niño, que aún llevas dentro, es decir ríete.