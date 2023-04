LA COLUMNA DEL PERRO

MÉDICO, CÚRATE A TI

A cualquier persona que se dedique a alguna rama de la medicina, es decir los médicos cirujanos, los cirujanos dentistas, personal de enfermería o los médicos veterinarios les habrán preguntado en más de una ocasión, con respecto a la salud de un paciente si se va a morir o no, de la enfermedad de la cual está siendo atendido.

Cuando a mí me preguntan así a "quemarropa" les respondo que en medicina no hay una respuesta definitiva, y que la respuesta a dicha pregunta será mejor manejarla con porcentajes, comparándola con otro tipo de enfermedades dependiendo también de lo avanzado de la enfermedad, del estado de cada organismo, de la resistencia y respuesta de cada individuo ante un mismo padecimiento.

Les explico que no basta que yo diga sí se va a salvar, o no se va a salvar, porque la medicina no es una ciencia exacta y la salud "No tiene palabra de honor".

Cuántas veces hemos visto pacientes aguantar enfermedades difíciles y largas, y recuperarse en forma espectacular mientras que en otras ocasiones los hemos visto agravarse o complicarse después de una enfermedad o de un procedimiento, que se pensaba que era de "rutina".

Es por eso que la medicina es una carrera apasionante, absorbente, demandante, gratificante y en algunas ocasiones injusta con el médico.

Por tanto el que desee dedicarse a esta profesión o los que ya lo hacen, sabrán que no es un trabajo más sino una forma de VIDA. Deberemos pues, tratar de ser lo más objetivos posible y explicar los pros y contras de cualquier enfermedad, tratamiento o acto quirúrgico a nuestro paciente antes de comenzar.

Entendemos que nuestra vocación nos hizo estudiar para procurar en lo posible, alivio para las enfermedades tratando siempre de que el paciente sane o tenga la mejor calidad de vida posible. Pues cuando un enfermo se acerca a su médico, siempre lo hará con cierto miedo y esperanzado en recibir la mejor de las atenciones y el más atinado de los diagnósticos y/o tratamientos. Tengamos todos en cuenta que un médico es primero una persona y que la decisión final sólo será de Dios.

Cuando yo estaba recién casado tuve una experiencia muy fuerte que me marcó, pues resulta que mi esposa y yo tuvimos 3 gestaciones malogradas, es decir 3 abortos, y después de innumerables exámenes, estudios y diagnósticos el jefe de ginecología de un hospital, nos citó para hablar con mi esposa y conmigo y sin más preámbulos y de una manera fría nos dijo: "ustedes nunca van a poder tener hijos"; lo que a mí me cayó como bomba al ver sufrir a mi esposa ante tan temerarias palabras. Yo conteniéndome y midiendo mis palabras le dije, "usted no puede saber eso doctor, usted no es Dios".

Eso pasó hace treintaitantos años, y como prueba de que la decisión final sólo le corresponde a Dios, en la actualidad tenemos tres hijos, el mayor de ellos es médico, yo platico con él y le aconsejo que cuando esté ante un paciente, sea comprensivo, solidario y que siempre se ponga del lado del que está sufriendo, que tenga paciencia, que sepa escuchar, que siempre, pero siempre esté dispuesto a ayudar y que nunca, pero nunca juegue a ser Dios.

Y ahora para terminar una gota de filosofía.

