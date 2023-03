LA COLUMNA DEL PERRO

NADA ES CASUAL

Un cambio ya sea súbito o paulatino de conducta en cualquier organismo no se da de manera casual, sino que éste se debe siempre a algo, que más adelante se manifestará o se notará con mayor facilidad.

Me comentaba el otro día una señora que su perra estaba muy descuidada, que no le había cortado el pelo desde el año pasado y que en los últimos días, me continuó diciendo la señora por teléfono: "la veo rara, no come y se esconde ¿es normal?", me preguntó…

"No, no es normal" le contesté y después le hice algunas preguntas, a lo que me contestó:

"No sé, más o menos, o no me he fijado"… Yo le sugerí que esperara un par de días más y si no hay cambio le dije, "tráigamela para revisarla"… Como a los tres días me llamó y me dijo la misma señora: "¿Qué cree? Que la Candy tuvo 3 perritos y yo ni siquiera sabía que estaba embarazada".

El otro día vi en televisión un programa sobre leones, en donde un caribú (o algo parecido, porque no recuerdo exactamente qué era) se hizo visible a la presencia de los leones, y acto seguido emprendió la huida, esto no fue erróneo ni casual, pues después se supo que esta actitud fue para proteger a su cría que estaba muy cerca y de esa manera confundir a los depredadores, para que éstos, la siguieran a ella en una dirección diferente a donde permanecía escondida su cría.

En otra ocasión nos trajeron a cortarle el pelo a una perra de raza poodle y la señora dueña nos dijo como un comentario casual: "De pasada déle una revisadita porque el día de hoy está muy seria, no quiere comer ni tomar agua y se me hace raro, pues ayer estuvo muy bien y andaba jugando con los niños que tuve de visita en mi casa"… al cortarle el pelo de la cara nos dimos cuenta que la perrita traía una "liga" en el hocico que le impedía abrirlo y por lo tanto no podía comer, ni tomar agua.

Al entregarla a su dueña, y platicarle lo que tenía la respuesta fue "qué raro ¿quién se lo pondría?".

En repetidas ocasiones las personas me comentan en la consulta que su perro estaba triste y no comía, que después de rogarle que comiera y al negarse su mascota a hacerlo, "como yo estaba desesperada -me continúan diciendo-, le di los huesos que me sobraron de la comida y 2 horas después vomitó y al otro día tuvo diarrea"… A lo que siempre les contesto, "primero debieron haber visto por qué su mascota no comía y estaba triste, muy probablemente, ya se sentiría mal o tendría fiebre y al darle un alimento diferente empeoró", les explico.

Y así como estos ejemplos hay muchos otros que debemos buscarles el ¿por qué suceden? Pues repito nada es casual.

Entre las personas ocurre algo muy parecido, hay dolores o malestares que uno cree que son, porque hice ejercicio, porque dormí mal, porque comí mucho, porque hace mucho calor o mucho frío, porque me tropecé hace un mes, etc., y al tiempo nos damos cuenta que era algún síntoma de una enfermedad que estaba por manifestarse.

Lo que nos debe de quedar como enseñanza, es que nada es casual, si algún malestar o síntoma se vuelve repetitivo, es tiempo de buscar ayuda, porque como bien sabemos, es mejor tener la cultura de la prevención, pues como me dijo un día un cardiólogo "nadie se muere por estar sano".

Y ahora para terminar una gota de filosofía: PERSIGUE TUS SUEÑO, NO PERSIGAS PERSONAS.