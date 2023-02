La columna del perro

Todo el plantel actual de Santos Laguna no debe de voltear la página ni cambiar de chip de lo que sucedió el jueves pasado en el Corona, que les quede claro a los dirigentes, cuerpo técnico y futbolistas que a ellos les tocó protagonizar la peor vergüenza en la historia del futbol de Primera División en La Laguna, perder en casa por cinco goles a cero o perder por cinco de diferencia. Ni la Ola Verde del Laguna ni los Diablos Blancos del Torreón que se la vivían en penurias económicas y cuyo objetivo principal era la permanencia, ni ellos, ni la primera versión del Santos, sumamente parecida a los equipos referidos, nóminas flacas y apostándolo todo a sumar lo que se pudiera en casa, ni esos equipos permitieron semejante vejación.

Eduardo Fentanes y su equipo no pueden tratar esta humillación como cualquier derrota, tienen que enfocarse a tratar de reconciliar a una afición sumamente dolida por ver a sus Guerreros vapuleados, revolcados, mancillados por el mismo equipo que los eliminó y dándoles otra lección de futbol como en la vuelta de cuartos del torneo pasado. No nos unimos a los que exigen la renuncia inmediata de Fentanes, pero sí me llamaron la atención sus declaraciones al final de la hecatombe santista, dando una explicación rayando en lo académico, sin emociones, un análisis frío de la terrible goleada, algo de emoción caray, algo de coraje, frustración y sobre todo dar señales de estar sintiendo una terrible vergüenza, dar la cara está bien, pero la cara debe estar roja de vergüenza, te metieron cinco y no tuviste capacidad de respuesta.

Pero así es Lalo en las buenas, en las malas, en las pésimas y lo del jueves, imperturbable que para estos casos puede ser lo recomendable, pero algo de emociones no sobran Eduardo, comunicarle a tu gente tu vergüenza, que sé que la sentías, pero preferiste ser analítico y políticamente correcto. Esta apabullante derrota supera con creces a lo que parecía el peor escarnio sufrido en el bello escenario, cuando uno de los futbolistas más sobrevalorados de la historia de nuestro futbol, anotó cuatro goles, Miguel Layún convirtió cuatro goles en el Corona contra Oswaldo Sánchez.

Layún por cierto, en esa ocasión lució el gafete de capitán de las Águilas del América que terminaron goleando uno a cuatro a los laguneros, esa noche del 26 de septiembre de 2014, parecía ser junto con la más fría vuelta olímpica que se recuerde, en el homenaje a Jared Borgetti en donde se terminó derrotado 0-2 por los Tigres, un helado cinco de febrero de 2011 como las más grandes afrentas sufridas por los laguneros, pero llegó el jueves 23 de febrero (como nos va a herir esa fecha) donde la afición se sintió mancillada y ridiculizada por el eficiente equipo de Nacho Ambriz.

Que alguien pegue en el vestidor la primera plana del Siglo de Torreón del viernes 24 de febrero donde se lee con enormes letras negras ocupando la primera plana de la sección deportiva META: "Humillación histórica", ni más ni menos. Cada vez que los participantes de este papelón, (llamémosles cómplices involuntarios) entren o salgan del vestuario lean ese encabezado, que les quede grabado a fuego en sus mentes y salgan a recuperar lo más importante, el amor y el respeto de su admirable afición.

Hoy se recibe al Puebla que tiene 22 partidos consecutivos sin ganar en Torreón, esperemos que esta racha continué con una victoria guerrera, lo contrario (empate o derrota) enrarecerá aún más el ambiente y alborotará a esos buitres carroñeros que agazapados solo esperan tiempos difíciles para revolotear por encima del Guerrero, esos pajarracos que de manera enfermiza gozan con el coraje y el dolor de la enorme afición lagunera, sin ningún fin que no sea regodearse con la frustración ajena. Nada nuevo, todos se reciclan, cuando Santos reaccione y enderece el camino volverán a sus nidos a recogerse y esperar tiempos de crisis para volver a planear sobre el guerrero herido y picotearlo. Vienen y se van, al final de cuentas lo principal y valioso se queda, la gran afición y nuestro equipo.