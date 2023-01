LA COLUMNA DEL PERRO

FRASES DE PERROS

Les escribo a continuación, sólo algunos dichos sobre perros que en este momento se me vienen a la mente y quisiera compartirlos con ustedes.

Perro que ladra no muerde... Llevo una vida de perros… Me fui con boleto de perro… Al que mata a un perro, le dicen mata perros… Cuidas y atiendes más al perro que a mí… El maestro de Matemáticas es bien perro… Quisiera que fueras fiel como un perro… Como un perro, defenderé mi peso. (J.L.P.)… Perro que da en comer m… aunque le quemen el hocico… Tengo tos de perro… Eres como el perro del hortelano ni comes, ni dejas comer… Perro no come carne de perro… El perro no se ve su cola… Eres como un perro faldero… Entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro… El perro es el mejor amigo del hombre… El perro siguió al hombre por su comida, el hombre le dio de comer por interés de que lo siguiera… Eres como un perro del "mal".

Un libro, un perro, y un peso forman un completo amigo… No seas como el perro que muerde la mano que le da de comer.

Mi perro y mi mujer se me fueron a un tiempo, mi mujer no la requiero, a mi perro es lo que siento.

Con dinero baila el perro. Eres pata de perro.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: POR TU BIEN PROCURA SABER LA RESPUESTA, ANTES DE QUE TE HAGAN LA PREGUNTA. (M.D.D.).