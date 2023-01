LA COLUMNA DEL PERRO

LA VIDA A LA MEXICANA

Esta respuesta la empleamos cuando nos conviene a los mexicanos y expresa fielmente nuestra manera de ser y actuar… Cuando nos preguntan ¿por qué tiras basura en la calle? La respuesta es… Porque quiero… ¿Por qué te estacionas donde está prohibido? Porque quiero… ¿Por qué eres agresivo sin razón? Porque quiero… ¿Por qué tiraste a tu perro en la calle? Porque quiero… ¿Por qué llegas tarde a la escuela? Porque quiero… ¿Por qué mientes? Porque quiero… ¿Por qué no predicas con el ejemplo? Porque no quiero. Y así pudiéramos enumerar muchos más y la respuesta sería muy seguramente… porque quiero.

Tal vez pensemos que hacer o dejar de hacer una cosa no afectará a otras; y no… en esta vida, todo está relacionado y tendrá por fuerza el efecto dominó… El que se haga una cosa mal o sólo "porque quiero", muy seguramente la respuesta de la vida será pobre, mediocre o nula.

El otro día en el crucero del Bulevar Independencia y Diagonal Reforma, cuando estaba esperando el verde del semáforo se acercó una persona de aproximadamente 30 años con una franela y me preguntó, ¿que si me limpiaba el vidrio?.... Y que le diera algo de dinero porque no había comido, le contesté: "no ha comido a las 11:00 de la mañana, pero si tiene dinero para fumar (pues traía en la mano un cigarro y en la otra una franela), y además anda con aliento alcohólico"…

"Uh pues no me regañe pareja", me contestó… Le pregunté, ¿por qué no trata de buscar un trabajo en lugar de andar aquí en la calle?

"Es que no me dan trabajo", me contestó, dándole un golpe al cigarro… "¿Por qué cree que no le dan trabajo?", le pregunté a bote pronto.... "Porque traigo tatuajes y aretes, y eso a lo mejor les da desconfianza"… "¿y si cree que sea por eso, por qué los usa?"... "Porque quiero me contestó", por último alejándose de mí molesto, para ir a causar lástima a otro automovilista, que ellos muy bien lo saben, les dan dinero, más bien, para alejarlos porque más que lástima dan miedo.

Los automovilistas por su lado saben muy bien que con unas cuantas monedas no resolverán el problema de sus vidas, y las monedas si las traen, se las darán para salir del paso, gozando momentáneamente, de un gesto altruista que más que espontáneo, duradero y sincero, fue casual.

Es muy difícil eso de la Justicia Social, por desgracia dándoles un peso no los vamos a ayudar… Los ayudaríamos mejor, si fuéramos tan caritativos y perseverantes con ellos como para sacarlos de las calles, inculcándoles el que se quieran así mismos, que sepan que ellos, como personas son y valen lo mismo que cualquier otra, consiguiéndoles un empleo que por más sencillo que sea los haga sentir útiles y especiales.

Aumentándoles con esto su autoestima.

Ahora que empieza un nuevo gobierno no le carguemos la mano esperando que todo nos los dé, o nos lo solucionen.

Empecemos todos, haciendo obras pequeñas, recordemos que todo empieza con un sueño, y ojalá muchas personas sin importar que los critiquen o les digan locos abracen una buena obra y hagan de ella parte de sus vidas.

Así como, a los que protegemos a los perros de la calle, nos dicen "el" o "la" loca de los perros, existen otros locos que cuidan el medio ambiente, ojalá y salgan más "locos", que ayuden a los niños de la calle…

Que salgan muchas "locas" que ayuden a los enfermos o a las personas de la tercera edad. En fin es tiempo pues de ponernos las "pilas" y hacer algo por alguien, no sólo nos dediquemos a criticar a los que emprenden buenas obras… No deje que la vida pase frente a sus ojos, permaneciendo impávido e indolente, empecemos una cadena de favores y de buenas obras.

No seamos como los malos mexicanos que todo critican, que esperan que el gobierno les regale todo, que sólo ven un problema en lugar de ver una solución… No seamos de los que no aceptan una crítica, cuando alguien pregunte, el ¿por qué? hiciste algo a sabiendas de que está mal, no contestes como el enorme ejército de gentes grises que sólo dicen… Porque quiero.

Y AHORA PARA TERMINAR, UNA GOTA DE FILOSOFÍA: EL PROBLEMA NO ES QUE MIENTAS, EL PROBLEMA ES QUE TE CREO (ARJONA).