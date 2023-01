La columna del perro

En nuestro querido México, parece de repente que todo funciona en el sentido contrario de lo que debería ser, ya que nuestro país por desgracia es solo de leyes y reglamentos, más no de justicia.

Encontramos ejemplos de esto a diario por mencionar solo algunos, están las personas que se estacionan en el lugar de los discapacitados, con el pretexto de "no me voy a tardar", o los que tiran basura en la calle con el pretexto de "es que el gobierno no pone botes de basura" o queremos que nos hagan leyes anti bullying, porque yo no puedo educar ni inculcarles principios a mis hijos en la casa.

Si ponemos un anuncio de "no rayar", es tanto como invitar a los vagos a que rayen impunemente nuestras paredes, si ponemos un letrero de "pintura fresca no tocar", parece hecho de adrede que van y tocan la pared o mueble en cuestión para ver si es cierto.

Si ponemos un letrero en algún terreno baldío de "no tirar basura o será multado por la autoridad" tal parece que dijera: aquí se recibe basura, escombro y animales muertos.

En la actualidad se están haciendo leyes y reglamentos al vapor para todo, y por todo, esto en aras de aparentar ser progresistas o para recabar votos.

No creo que con esto ganemos gran cosa, mientras no tengamos la cultura de cuidar las cosas, que en común nos pertenecen como la naturaleza y los espacios públicos, esto por el bien de todos y mientras no eduquemos a las nuevas generaciones a cuidar y proteger a su entorno, no vamos a salir de un bonito discurso para salir en la tele, en el periódico o en las redes sociales.

El colmo, es de que los encargados de cumplir la ley (algunos no todos) sean los primeros que las infringen.

Hace como un mes unas personas que viven en una colonia cerrada por el rumbo del periférico, trajeron a un perro adulto herido de bala en un estado deplorable, tanto así que para que no sufriera más se optó por la eutanasia. Al preguntar a sus dueños, que fue lo que pasó, ellos me dijeron que su perro se salió de su casa y se fue al jardín del vecino, y este encolerizado por tal " falta" le disparó con una pistola….. y si así como ustedes piensan o adivinaron, esta persona es un policía.

Hace unos días trajeron a un cachorro de aproximadamente 3 meses con una herida infectada que va desde la columna hasta el brazo, esta le fue producida con un machete por una "persona". Y sí amables lectores volvieron a adivinar, está herida fue producida en esta ocasión por un soldado.

De qué sirven las leyes, discursos, reglamentos, marchas, jueces etc., si muchas personas viven y se comportan como si hubiera dos clases de leyes, unas para quienes gobiernan y otra para los gobernados, la única solución, si es que existe, es que todos asumamos la responsabilidad que nos toca en todos y cada uno de los problemas que tiene nuestro querido México.

Y AHORA PARA TERMINAR UNA GOTA DE FILOSOFÍA: CON LA VARA QUE MIDAS, SERÁS MEDIDO.