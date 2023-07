La Columna de Rosell

Ya no sabe uno si es elogio o chunga que te digan que tu equipo puede ser todo, menos aburrido. En la mayoría de los partidos del más reciente Santos Laguna la diversión está garantizada, no importa si es francamente una pachanga como lo sucedido sobre todo el primer tiempo del pasado viernes en Puebla. Un penal fallado dos veces con tiros pésimos de Brunetta, hasta que un harto Harold le dice "presta acá" y finta perfecto al inquieto arquero Jesús Rodríguez que nunca entendió que no debía adelantarse, incluso en el tiro de Preciado ya estaba dos pasos adelantado de la raya de meta.

Los goles siguen cayendo en cascada en el arco de los laguneros, el portero suplente Gibrán Lajud es todo menos un guardameta que inspire seguridad, te hace una buena y luego desbarra feo en la siguiente. La pareja de Félix y Dória que llegaron a estar entre los mejores centrales de la Liga están batallando un mundo para contener ya sea por aire o por tierra las embestidas del rival, el sistema defensivo del Santos crea avenidas sumamente transitables por ambos costados, donde ni sus laterales y mucho menos sus volantes exteriores contienen a nadie.

Sus contenciones corren en la mayoría de las veces sin sentido, siempre tras la pelota y cuando la logran recuperar son limitados para organizar un ataque debidamente. Por eso urge que Pedro Aquino que es un competente mediocampista de recuperación y capaz con el balón en los pies, esté al cien y se apodere del mando de una media cancha que tiene un rato siendo un caos.

Harold Preciado sigue siendo la referencia en ataque y con Duván Vergara cada vez más cerca de la plenitud, (que golazo marcó el viernes, lástima que se ayudó en la recepción controlándola con el brazo y se lo anularon), Duván y Harold pueden ser una pareja letal. Bueno hasta el desorientado Emerson (de todas las confianzas de Repetto) por fin se atrevió, fue a la raya y tiró la diagonal a Brunetta que volvió a pegarle mal a la pelota, para su suerte estaba muy cerca del arco y en lugar de terminar en la primera fila de asientos entró golpeando el tejado de Rodríguez.

Se viene el clásico Orlegi en el Corona, es obvio decir que de los siete puntos que se tenían presupuestados antes del súper parón de la Leagues Cup, lograr seis no estaría nada mal. Este jueves recibe a los Rojinegros y don Pablo tratará de ligar triunfos y así tener al equipo en relativa calma para llegarle al gabacho e iniciar su aventura americana en el torneo que se jugará del 21 de julio hasta el 19 de agosto constando de 77 partidos. Los Guerreros estarán en la zona Sur en el grupo dos junto a Orlando City y el Houston Dynamo. Si un partido termina empatado se otorgará un punto, pero tendrán que definirlo en penales y el ganador se llevará un punto más. Se clasifican los dos primeros de cada grupo a la fase de KO.

Santos Laguna hará su debut el 25 de julio en el Shell Energy Stadium de Houston contra el Dynamo y su segundo juego será el 29 en el Exploria Stadium de Orlando contra Orlando City. Este torneo da tres puestos para la Concacaf Liga de Campeones. Importante dejarle un buen sabor de boca a la afición comarcana ganando el jueves al Atlas, ya que el regreso a la Liga será en la remota fecha del 17 de agosto; presente la tengo yo diría Mateus Dória , fecha cuatro en la cancha de la Máquina.

Un equipo loco, que deberá de ser llamado a la cordura por Pablo Repetto y su cuerpo técnico, sí está chido para el aficionado neutral divertirse como enano viendo los partidos de los Guerreros, el asunto es que al final de la fiesta el maltrecho y derrotado es casi siempre el equipo lagunero y eso no divierte en lo absoluto al aficionado lagunero.