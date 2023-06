La Columna de Rosell

¿Cómo es posible que los seleccionados mexicanos de futbol encuentren la manera de caer más bajo cuando ya se topó en el piso? Pareciera que se ponen de acuerdo para ridiculizarse más, no conformes con perder el partido con los gringos siendo superados en absolutamente todo, todavía tenían que mostrar el barrio, pero el barrio de callejón sin salida, del fanfarrón de la cuadra, del matarife de colonia, una vergüenza observar a esos bravucones "defendiendo" la playera nacional a empujones y gritos, cuando a la hora de jugar hicieron no solo un ridículo más, si no la madre de todos los ridículos.

Pasmados observaban pasar a los yanquis como si trajeran un motor turbo mientras que los nuestros se movían como una vieja carreta a la que le cruje todo, nos hicieron tres y pudieron ser seis. Cocca, nuestro entrenador, no ha sido diferente a los otros directores técnicos nacionales a la hora de enfrentar a los Estados Unidos, es decir, dirigir con miedo, con precaución excesiva. Los entrenadores hablan de procesos que ni ellos creen.

En un proceso arriesgas nuevas tácticas, nuevos convocados y sobre todo viniendo del más grande fracaso en 32 años, debes de hacer lo que tu antecesor no hizo, darle oportunidad a los olvidados para salir de dudas si realmente se hubiera mejorado con su participación. ¿Cómo es posible que no inicies con el delantero en mejor momento que el resto? ¿Qué no era Santiago Giménez el futbolista más pedido por la afición? ¿No era lógico verlo desde el inicio contra el rival más temido? Ah no, ese afán de los entrenadores de no hacer lo lógico y tratar según ellos de dejar su marca.

Todos esperábamos por fin ver de titular a Santi, pero Cocca decide hacer exactamente lo contrario y pone en la cancha una formación que solo inspira miedo y un respeto excesivo hacia el rival, que salió a devorar a ese inocente cervatillo tembloroso y acobardado, desde la primera dentellada, todos sabíamos cuál sería el inevitable desenlace. México dio un espectáculo indigno del formidable escenario, el alucinante Allegiant fue demasiado estadio para tan pusilánime equipo.

Y claro, las cosas no podían terminar solo con la deshonrosa derrota, no, la raza mexicana indignada por ver cómo eran superados con extrema facilidad sus "héroes", buscó participar también en el desmadre que ya era nuestro equipo, el "pu..." fue gritado con tal coraje que retumbó por toda la ciudad que nunca duerme, habría que ponerle la cereza, en este caso la mosca al pastel para redondear una noche funesta para nuestro futbol, un ridículo colosal.Diego Cocca que aceptó con gusto dirigir al Tri y sin tocarse el corazón mandó por un tubo a Tigres, ahora se da cuenta que todo es cuestión de karma, los universitarios de Nuevo León ganaron el campeonato y ahora Dieguito está que no encuentra la salida y con mil toneladas de presión sobre su anatomía. Ahora nuestra Selección se está "cómodamente" ubicando como un equipo de tercera en Concacaf, superados por USA y Canadá.

Hoy, perfectamente ubicado según sus "méritos" juega por el tercer lugar contra Panamá, México estará como ahora le corresponde de telonero para calentar el clásico de América del Norte entre el número uno Estados Unidos y el número dos Canadá. La prensa indignada exige soluciones y no solo críticas feroces. ¿Realmente quieren soluciones? Hagan una limpia completa con el grupo actual de fracasados futbolistas, adiós, todo aquel que no va a llegar con máximo 28 años al Mundial, nuestros veteranos para el mundial de América del Norte tienen que ser menores de treinta años, atreverse e inyectar de sangre nueva y no contaminada a la Selección, olvídense de reciclar a jugadores ya comprobadamente ineptos. La responsabilidad de esta catástrofe pasa por todos los departamentos, pero los que juegan son los envanecidos de pantaloncillo corto, ahí por primera vez cortar sin miramientos, fuera los que no se sientan privilegiados, si no especiales por estar seleccionados. Ahora la solución tiene que pasar primero por los futbolistas punto.

