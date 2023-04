La Columna de Rosell

"Odio quiero más que indiferencia" dice una parte de la canción escrita por mi tocayo Rafael Otero López y que en su momento inmortalizó Julio Jaramillo. Pues así da la impresión que el Santos Laguna le pide a su afición en estos aciagos días.

El juego del viernes en Aguascalientes confirmó que el equipo de Lalo Fentanes si no pierde por goleada aburre soberanamente. Necaxa y Santos protagonizaron uno más de estos nembutales que suelen caracterizar a nuestra mediocre Liga MX. Cero a cero injustificable, dos equipos necesitados de sumar de a tres en la jornada trece y jugaron como si el empate les diera el pase a una final de Copa del Mundo.

Los Guerreros no emocionan, no enojan, no entristecen, simplemente provocan hastío entre sus aficionados. Uno de los síntomas de que el interés por esta versión del Santos está perdiendo interés es el hecho de que a nadie le importa que el juego vaya en exclusiva por alguna de las nuevas plataformas, antes en redes se armaba la polémica y el enojo sobre la captura que han hecho estos nuevos servicios de streaming del futbol. Es más, a muchos ya les vale si sigue o no Eduardo Fentanes, de la indignación generalizada se ha pasado decíamos a una especie de "hazle como quieras que ya no me importa" parafraseando a José Alfredo "esta vida mejor que se acabe no es para mí" cambiándole a: este torneo mejor que se acabe no es para nosotros.

Hace no mucho platicábamos en Twitter o Facebook ¿dónde vas a ver el juego del Santos que va en exclusiva? en un bar o casa de un amigo pudiente era la alternativa. Ahora francamente que flojera expresa la gran mayoría, ya me enteraré dicen. Y no se les puede culpar, Santos en este torneo confirma cada jornada su estatus de media tablero, y la impresión de que está más cerca de desbarrancarse a escalar posiciones.

Loable que Lalo inicie con seis canteranos en el Victoria, parte por filosofía del club y parte porque hay que echar mano de donde se pueda para cambiarle la cara de burócrata aburrido a este equipo, destaca el temple que a sus 19 años muestra Chava Mariscal hijo, un detalle, cuando el juego estaba en su recta final, Santos perdió el balón en el borde del área necaxista y se venía el contra golpe de los rayos, Chava bajó al que lo encabezaba con tal oficio que ni amarilla le sacaron, hizo pues lo que le llaman una falta técnica, solo un detalle cierto, pero donde se avisa que el chavo de Chava aprende rápido.

Antes del partido del viernes restaban cinco juegos de los cuales estaban presupuestadas dos victorias, en casa del Necaxa y cuando se reciba al Querétaro, ya se dejaron ir dos puntos de los tres que se esperaban, el resto del calendario presenta un nebuloso panorama, recibir al campeón, visitar a el líder y cerrar en cancha de la Máquina que se estará jugando recibir en la muerte súbita que es el juego del repechaje.

La verdad no se ve por más que se le busque una mejora lo suficientemente significativa como para soñar en el octavo puesto o algo mejor. La probabilidad de que Santos no se meta entre los doce, tendría que venir de una mejora notable de Atlas (que ahí la lleva) y de Pumas, estos dos tienen planteles a los que no les corresponde el lugar que ocupan (al momento están fuera de los doce) y pueden desbancar a algunos aspirantes entre ellos a los muchachos de Fentanes que si no espabilan volverán a protagonizar en muy poco tiempo la gigantesca vergüenza de no calificar ni siquiera en lugar doce.

La mala racha que vive el club, involucra por supuesto a inteligencia deportiva, que últimamente ha elegido a un grupo de foráneos sencillamente impresentables, Pizzichillo, Emerson y Lucas González han sido tres terribles equivocaciones y hablamos de los de recién ingreso, porque también hay que agregar al que está vegetando desde hace rato y que nadie sabe con certeza su situación con Santos, nos referimos a Cecilio Domínguez, el paraguayo esta marginado de los planes de Fentanes y esta situación parece ganada a pulso por el delantero que simplemente no muestra ningún interés en volver a jugar. Esperemos un milagro, que Santos tiene vara alta con el preciso mayor y volvamos a emocionarnos o enojarnos, pero nunca la indiferencia con nuestro equipo.