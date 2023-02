La Columna de Rosell

Mientras aún no se disipa el espeso humo provocado por el dúo dinámico de Mikel y Yon con sus buenos propósitos de año nuevo y que lo más probable no logren a cumplirse como todos los que hacemos el resto de los mortales.

La Liga sigue y a pesar de los alegatos y trapeadas que se han llevado los dos personajes que dicen ser los meros jefes, en cada programa que han asistido. La Liga sigue y por más que uno la quiera despreciar no puede, te jala la camiseta y te vuelve a mandar directo al sofá. Siempre hay algo de qué hablar o destacar para bien o para mal.

Por ejemplo, la afición más apasionada del país, la de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, celebra y con justificada razón que su directiva haya asegurado hasta el 2025 al mejor extranjero que ha pisado las canchas nacionales en al menos los últimos quince torneos, André-Pierre Gignac, quien cuando cumpla su contrato completará diez años con los felinos del norte.+

Pero no solo es una buena noticia para la fanaticada tigre, si no para el futbol mexicano, André quizás pudo haber considerado regresar a su país o ver otras opciones, no, está dispuesto a retirarse con Tigres, es un no nacido en México que merece sentarse a la mesa con futbolistas venidos del extranjero como: Carlos Reynoso, Miguel Marín, Alberto Quintano, Cabinho y José Saturnino Cardozo.

Otra situación a destacar es lo que Guillermo Almada sigue haciendo con los campeones Tuzos, jugados siempre al frente, aunque por ser fieles a esa convicción descuiden la retaguardia y sean goleados precisamente por los Tigres cuatro a uno, como sucedió en la jornada dos. Siguieron en lo suyo, ligan dos triunfos y son líderes por encima de los equipos regios. Almada obvio, está bajo el microscopio y cualquier actuación de regular a mala de sus Tuzos servirá de argumento a sus detractores para quitarle su condición de corcholata favorita.

Los Pumas de Rafa Puente hijo, que han ganado dos partidos por un empate y una derrota, ubicados después de cuatro jornadas en el quinto puesto, no serían la gran cosa para otro entrenador, pero en el caso de Rafa es destacable, sobre todo por el desastroso récord que ostenta de diez derrotas consecutivas conseguidas con el Querétaro y Atlas en el Clausura 2019 y Clausura 2020.

Hablando de récords terribles, ¿qué les parece el de los Gallos Blancos? Hoy domingo a las cinco visitan a las Chivas, los Gallos ya ligan cinco torneos seguidos sin ganar de visitante, 48 partidos para ser exactos, y amenazan seriamente la marca de los Correcaminos de la UAT que ligaron 54 sin ganar fuera del Marte R. Gómez. El entrenador de los Gallos es el goleador histórico de Querétaro Mauro Gerk, a él le encargan hacer limonada sin limones, ¿algo complicado no creen?

Otra situación destacable es lo del yucateco Henry Martin del América, quien ya tiene cinco goles en cuatro jornadas y lidera la tabla de artilleros al momento. Se puede decir que ya lleva al menos un cincuenta por ciento de lo que se necesita para aspirar a ser campeón de goleo individual y por fin convertirse en el primer mexicano en lograrlo desde Ángel Reyna en el Clausura 2011 cuando anotó trece goles también para las Águilas.

Y ahí vamos muchachos, a regañadientes, pero siempre volviendo a nuestra querencia, nuestra liga, nuestro equipo, nuestra playera. Y seguimos sufriendo y gozando, sin importarnos que nos digan los analistas que solo somos marionetas utilizadas para el bienestar de los jerarcas, nosotros con fe ciega seguimos pendientes de los partidos propios y extraños, juegue quien juegue, es nuestra liga, vilipendiada y minimizada.

Está bien, lo entendemos, pero ¿qué quieren que hagamos? Un amor de años no puede ser cortado por los fracasos de nuestras Selecciones, nosotros seguimos, pendientes de nuestros equipos y nos sigue alegrando una victoria como amargarnos una derrota. Discúlpenos, somos y seguiremos siendo fieles a nuestra liga. Ojalá en el camino se logren cosas importantes que mejoren nuestro futbol, pero mientras tanto yo seguiré preguntando ¿a qué hora juegan mis Guerreros?