La Columna de Rosell

Inicio esta colaboración dedicándosela a mi buen amigo y mi editor en El Siglo de Torreón, Agustín Pérez. Agus tiene la paciencia de un trailero conmigo, mando mis columnas a deshoras y él siempre, amablemente me pregunta cuando se acerca la hora límite para enviarla, si lo voy hacer o no.

Entre otras cosas Agus me aguanta en los pronósticos de la NFL que publica semanalmente nuestro periódico con la participación de verdaderos expertos, compañeros que razonan sus predicciones y no se dejan llevar por el hígado, estómago y diversas vísceras más.

Agustín está empeñado en que yo siga participando a sabiendas que yo no puedo marcar nunca como favoritos a equipos como Vaqueros, Patriotas y Bucaneros. Mi inquina (veamos su significado: Antipatía o aversión que se experimenta contra una persona o una cosa y que impulsa a tratarla de forma negativa o injusta) Y sí, mis deseos de que los sangrones Vaqueros "el equipo de América" (si como no) se queden siempre hundidos en la mediocridad que los ha caracterizado en las últimas temporadas, no ganan un juego de playoffs desde 2019. No han estado en un Super Bowl desde 1996. Y no hay nada que me de mas gusto a un servidor que verlos morder el emparrillado.

A los Patriotas solo les deseo sangre, sudor y lágrimas, bueno, sangre no, tampoco soy tan desalmado, pero lágrimas de frustración y coraje hasta que formen un río. Ya he tenido que apechugar que nos empaten en Súper Tazones ganados como para desearles temporadas perdedoras mínimo de aquí al Super Bowl CL. Y todo por supuesto se deriva del desgraciado de Tom Brady, ese méndigo ganador nato y que se empeña en amargarnos la vida con su necedad de seguir jugando a un gran nivel. Ganó seis campeonatos de la NFL con los Pats y a pesar de que los dejó hace tres años simplemente no puedo dejar de asociarlo con ellos. También su entrenador en jefe no ayuda mucho para que nos caigan bien.

Los Bucaneros de Tampa Bay me eran agradables, su logo y uniforme está muy padre, el buque pirata que dispara sus cañones cuando anotan un touchdown es un gran detalle. Son el equipo de Doug Williams el primer QB afroamericano en ser titular indiscutible en un equipo de la NFL. Mike Alstott, por tierra y por aire una amenaza letal.

Defensivos del calibre de John Lynch, Ronde Barber, Warren Sapp, Derrick Brooks. Y claro el gran mariscal de campo zurdo Steve Young que de la USFL debutó con los Bucs en 1985 y solo jugó una temporada para irse a los Niners a hacer historia.Pero tenía que llegar Brady a echar a perder mi empatía por los Bucaneros, ahora mientras él juegue con ellos solo deseo que les peguen en la línea de flotación y se vayan como el Titanic al fondo en cada partido.

Pero regresemos con mi amigo y jefe Agustín, él sabe de mis rencores dignos de visita al siquiatra y aun así me incluye con mis amigos y colegas, auténticos estudiosos de la NFL. Nunca en los años en que he participado he marcado favoritos a los Vaqueros, Patriotas y ahora Bucaneros, y obvio así me ha ido, una y otra vez en el sótano, soy sin duda el Querétaro de las predicciones.

En Twitter, incrédulos, algunos me comentan, por ejemplo, que como es posible que le vaya a los Texanos visitando a los Patriotas, o a los Osos en casa de los Bucaneros. No es cuestión de conocimientos (que un servidor anda sumamente escaso de ellos) es cuestión de mi dignidad y honor que siempre mantendré intactos si sigo deseando que estos tres pierdan siempre. Y hete aquí, en esta ronda de comodines, mañana lunes por la noche se enfrentan Dallas y Tampa Bay, cuando Agus me pidió mi pronóstico marqué empate, obvio me recordó. como siempre de manera gentil (yo me hubiera mandado mucho a la fregada) que en playoffs no hay empate, juegan hasta que haya un ganador.

Todavía le escribo que si procede la abstención (como muchos cobardes legisladores mexicanos evaden sus responsabilidades) con infinita paciencia me pide elija a uno. Haciendo de tripas corazón, hígado, estómago y vísceras circunvecinas, me decanté por Brady y sus filibusteros. Por primera vez (y bajo protesta) le voy a ese méndigo. Por cierto, que buena noticia que Televisa pasará por tele abierta (canal cinco) todos los playoffs. A disfrutar muchachos.