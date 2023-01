La Columna de Rosell

El próximo sábado catorce de este mes será la última vez que trabajaré como voz oficial del estadio Corona. Nunca he sido de llevar cuentas y de no ser por mi mujer viviría en la indigencia, pero creo que fácil son 25 años de informar y pegar alaridos a la afición asistente a los dos Coronas. Aunque he tratado de ser todo un profesional, la verdad es que me la he pasado bomba, me he divertido como enano ¿por qué de este dicho? Abro paréntesis (se dice así refiriéndose a los enanos de los circos o de los cuentos infantiles, que en la generalidad se la pasan felices de la vida) cierro paréntesis.

Acompañar a la entrañable afición santista a lo largo de este cuarto de siglo ha sido como dicen los españoles "una pasada" o los gringos "What a Ride", ¿aburrirse? Nunca, el Guerrero podía perder o ganar, pero la gente ahí estará siempre, renegando, quejándose, enojándose, pero siempre al acecho de la satisfacción, al momento de alegría que por lo regular este bendito equipo te lo da cuando menos lo esperas.

Soy un privilegiado en tantas cosas inherentes a trabajar cercano al Santos Laguna, que solo me queda darle gracias a Dios y a la gente que puso en mi camino, gente decente, amigable, tolerante. Uno de los más preciados momentos que guardo y guardaré fue el darme cuenta que lo del nuevo estadio era una realidad, no podía creerlo, siempre fui un pesimista incorregible en este tema, y como no serlo, si cada año se hablaba que el equipo se vendería o de plano desaparecería, pensaba, si van hacer un estadio obvio el futbol estaría garantizado por al menos veinte años y se construyó una belleza que me sigue quitando el aliento cada vez que ingreso a sus instalaciones.

Después vino la mudanza de nuestro viejo rincón en el Coronita con esa especie de barra de cemento mal pintada de blanco a un palco moderno y funcional en el Corona TSM. Nos tomó tiempo tomarle cariño a lo nuevo y funcional, al igual que la afición. Pero irremediablemente le tuvimos que decir adiós a nuestra vieja casa que fue demolida de inmediato después de un empate contra Pumas el primero de noviembre del 2009, diez días después ahí estábamos todavía incrédulos con un frío de la fregada atestiguando la apertura del estadio, si no el más grande y apantallante, sí el de mejor gusto.

Y ahí fuimos con nuestras chivas (se oye medio feo, pero saben a qué me refiero) a comunicarle a la gente quien fue amonestado, expulsado, quién metió gol, los tiros de esquina, etcétera. Mientras que en nuestro patito feo los Guerreros dieron tres vueltas olímpicas celebrando campeonatos con nosotros, en el TSM Corona solo se ha dado una vuelta olímpica levantando la copa de liga, dos de los tres títulos de liga ganados por los laguneros teniendo como casa el TSM Corona han sido festejados dando la vuelta en las canchas de Querétaro y Toluca.

Pero la épica no ha dejado de asistir al magnifico escenario, y su servidor ha tenido el honor de gritar junto con ustedes, y a pesar de hacerlo mediante un micrófono que amplifica mi voz, ustedes han logrado imponerse hasta que solo sus cánticos y gritos de aliento a nuestro amado equipo se escuchan, son momentos que no hay manera de que desaparezcan de mi memoria.

Ahora toca bajar del palco y ocupar mi butaca a partir de la jornada cinco contra el "Ame", cuando Santos regrese de su doble visita, no me da mi precaria memoria para recordar cuando fue la última vez que asistí al Corona sin tener que hablarle a un micrófono, por lo pronto me queda el juego de hoy y el del próximo sábado, quisiera despedirme dejando caer el micrófono como lo hiciera el gran Kobe Bryant pero ya me advirtieron que es de los caros y que mejor ni le mueva. Gracias y espero me sigan leyendo los domingos aquí en El Siglo y escuchándome en El Cuartel de la 97.1 de GREM a la 7:30 PM de lunes a viernes.