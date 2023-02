'La coalición no es de dos, es de tres', dice líder del PRD sobre Va por México

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se dijo "preocupado" por el reciente comunicado del PAN y PRI en el que refrendaron alianza para los próximos procesos electorales.

En entrevista, reconoció que desde la última conferencia, al PRD no se le ha incluido en las pláticas de las dirigencias.

"No hemos tenido pláticas recientemente después de que salimos juntos en aquella conferencia de prensa. Es preocupante que en lugar de estar reflexionando sobre la conveniencia de escuchar a la sociedad civil, estén refrendando un acuerdo que es entre dos, yo siempre lo he dicho desde aquella conferencia de prensa que ese no era un acuerdo de la coalición, entonces ellos decidirán si hacen un acuerdo solo entre ellos, dos partidos en el 2024, sin que el PRD forme parte de la coalición y si eso ocurre serán ellos en todo caso los que tomen esa decisión", señaló.

El líder del sol azteca dijo que preferentemente, el PRD pretende ir en alianza con PAN y PRI en 2024, pero afirmó que tampoco temen ir solos en el proceso para refrendar la Presidencia de la República.

"Vamos a ir solos de la mano de la sociedad civil, en el peor de los casos, pero me parece que sería una irresponsabilidad apostar desde hoy, a que por sacar adelante un acuerdo bilateral, estén pretendiendo simplemente refrendar ese acuerdo bipartidista y no escuchar lo que la ciudadanía está planteando, entonces, más que afrenta, lo que me preocupa es que sigan empeñados en no escuchar las voces de la sociedad civil, y eso sí es peligroso", aseveró.

Zambrano Grijalva recordó que la coalición Va por México se firmó entre tres partidos y no entre dos, e insistió que si hay rompimiento, el PRD tiene los activos para hacer el cambio.

"Está bien, están en todo su derecho de tomar decisiones conjuntas, nada más que la coalición no es de dos, es de tres. Es una decisión que están refrendando ellos dos, pero ya veremos de qué lado masca la iguana mirando hacia el 2024", concluyó.