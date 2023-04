'La cirugía ni hoy, ni mañana, ni pasado'

Desde hace quince días, Socorro Irma Dávila Navarro, de 83 años, está viviendo un Viacrucis en la clínica No. 16 del Seguro Social de Torreón.

Producto de una caída en su hogar, tuvo que ser ingresada a las 8:30 de la noche del pasado 4 de abril al área de Urgencias y un día después, la pasaron a la cama 309 en el tercer piso, con diagnóstico de internamiento: Fx (fractura) subtrocantérica de fémur izquierdo.

Ana Grimaldo, familiar, dijo que en el Hospital General de Zona les informaron que la señora requería una cirugía pero que sería después de las vacaciones de Semana Santa porque no había médicos.

Cuando concluyeron los días santos, el médico traumatólogo tratante les comentó que él realizaba las cirugías los días martes y que ya tenía algunas programadas, por lo que tenían que esperar una semana más.

Después, se presentó otro problema y fue que como no funcionaba el aire acondicionado, no se podían utilizar los quirófanos. También batallaron porque en la clínica no tenían un clavo para realizar la cirugía.

Finalmente, la señora fue programada para la cirugía ayer 20 de abril, a las 7 de la mañana. Doña Socorro ayunó, portaba su bata y su gorro quirúrgico y le hicieron un vendaje de los miembros inferiores.

Pero para sorpresa de la familia, la intervención quirúrgica fue cancelada, pues el personal médico les informó que no servía el fluoroscopio, necesario para radiografías que muestran en tiempo real órganos, tejidos y otras estructuras internas en movimiento.

"Acudo con el jefe de Traumatología, que es el doctor Guevara y esa es mi indignación total, él, muy sonriente me dice que no puede hacer nada, con un tono burlesco, me dice que ni hoy, ni mañana, ni pasado va a quedar, que yo lo cheque con dirección si es que así lo deseo pero que él no puede hacer nada", narró Ana. Grimaldo, mostró ayer su preocupación, pues dice que Socorro Irma es una persona de la tercera edad y que sufre de llagas y está "en un grito", pues los analgésicos ya no le hacen efecto.

Ana, señaló que Socorro Irma está adherida al programa " GeriatrIMSS", en el cual se busca otorgar atención integral de alta calidad y calidez a la persona mayor a través de una valoración integral especializada, esto con el objetivo de limitar las consecuencias de la enfermedad, mejorar la funcionalidad y propiciar que se eleve la calidad de vida de este grupo de pacientes.

La familia dice que en este programa, los profesionales de la salud han sido amables y que su molestia es por el retraso de la cirugía, pues se corre el riesgo de que Socorro Irma pueda tener complicaciones de salud. Es diabética, padece hipertensión arterial y tiene demencia senil.

"Todos los derechohabientes somos prioridad pero ellos que son tan vulnerables, están en una línea donde ahorita están estables pero mañana dan la vuelta.

Hemos hecho un Viacrucis, hemos sido tranquilos, pacientes, he tratado de tranquilizar a mi suegra con métodos alternativos, de oraciones, de todo lo que ustedes no se imaginan.

Pero ya es una agonía, ya se llagó, de su talón está llagado a pesar de que la movemos. Por favor, les suplico que si esto llega a oídos del director, que nos ayude. Soy Ana Grimaldo y mi paciente es Socorro Irma Dávila", concluyó.