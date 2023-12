'La ciencia es clara: hay que dejar de quemar combustibles fósiles'

En medio de la controversia por la celebración de la COP28 en uno de los mayores productores de crudo del mundo, la ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo en una entrevista que "espera" que Emiratos Árabes Unidos no use la cita climática para sus propios intereses y pidió no ceder en el debate sobre el fin del uso de los combustibles fósiles.

"La ciencia ha sido clarísima en decirnos cuál es la solución al problema de la crisis climática: hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Es así de claro y así de simple", aseveró Rojas horas antes de viajar a Dubái. Licenciada en Física por la Universidad de Chile y doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de Oxford, Rojas (1972) es una de las científicas más reconocidas de Chile y representa el ala más dura en la lucha contra la crisis climática, en contraposición a las voces que abogan por un mayor equilibrio con el desarrollo económico.

"Hay una tremenda urgencia por acelerar, escalar, aumentar la acción climática y reducir la quema de combustibles fósiles", afirmó Rojas, quien antes de integrar el Gobierno del presidente Gabriel Boric participó en la redacción de informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el grupo de expertos que asesoran a Naciones Unidas. La ministra recordó que "2023 va a ser, sin ninguna duda, el año más cálido desde que tenemos registro".