'La Barby' Juárez revela que sufrió bullying dentro de La Casa de los Famosos México

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la boxeadora "Barby" Juárez admitió que fue víctima de bullying por parte de algunos de sus compañeros y aunque podría haberse defendido, al final prefirió no crear más polémica sobre eso, pues no era el mensaje que quería llevar a los televidentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la deportista reveló que aunque muchos la consideraron una rival débil, lo único que hizo adentro fue seguir sus ideales, por eso no respondió a los ataques del llamado "Team Infierno".

"Los dejé que me hicieran bullying, porque al final del día no quise ser como ellos, no les quise pagar con la misma moneda porque se trataba de transmitirle a la gente que no podíamos ser personas agresivas o hacerte sentir seguro tenías que ser el lobo o el villano", dijo.

Juárez también habló sobre algunos de los participantes que todavía continúan en el encierro, entre ellos Sergio Mayer, a quien describió como un "lobo chimuelo" porque, según ella, quería hacer daño, pero también mostraba vulnerabilidad.

Respecto a las distintas polémicas que surgieron durante su estancia, como que la favorecieron en algunas ocasiones o que usaba apuntador, "La Barby" dejó claro que todo es mentira y que los artefactos que colocaba en sus oídos eran en realidad tapones que usa desde una fuerte lesión que sufrió durante una pelea contra Jacky Nava, misma que después se complicó por un viaje en avión.

Comentó que en muchas ocasiones pudo haber dicho que el "Team infierno" era el más favorecido por la producción, ya que al principio, todos los invitados que llegaron a la casa era para ellos: como el hijo de Poncho, la nieta de Sergio, Marlon amigo de Wendy y la mamá de Nicola; sin embargo, jamás sintió que se inclinaran hacia un lado de la balanza y calificó a todas esas especulaciones como "tonterías".

"Pude haber dicho: ‘los están favoreciendo, pero jamás lo vi de esa forma, todos los concursos fueron de destreza, habilidad con las cajas, me dio risa hasta dónde llega su imaginación, sus tonterías (de la gente que piensa que hay trampa)", agregó.

Al final, la boxeadora cree que el tiempo que pasó en el reality fue muy bien invertido, pues a pesar de no haber ganado, consiguió uno de sus principales objetivos, que era que la gente la conociera tal cual es, afuera del ring.