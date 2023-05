La adicción que Barbara Morí tuvo que superar

Bárbara Mori se ha alejado de las telenovelas. Ahora la actriz disfruta de realizar películas independientes y de estar con su familia.

La ex de Sergio Meyer incluso recientemente se abrió en el podcast El rincón de los errores, donde aseguró que siempre ha sido una mujer insegura, y que el abandono de su madre la marcó mucho.

Además, la protagonista de Rubí aseguró que sufrió una adicción al alcohol. “La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un grave error, que fue el serle infiel a mi novio con otra persona. Y yo en ese momento estaba muy enojada con una pareja que había tenido porque me decía muchas mentiras”, aseguró Bárbara Mori.

“Sentía que no quería ser esa persona, es decir, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía: Yo no quisiera ser él, ¿yo miento así? No quiero ser esa persona”, continuó la actriz. Incluso Bárbara asegura que todos los días trabaja en sí misma para mejorar como persona, para que quienes la rodean se sientan orgullosos de ella.

“Logré construir mi amor propio, al darme cuenta del ser hermoso que habitaba en mí, amoroso, como que comencé a construir con esa maravilla mi vida desde otro lugar”, continuó Mori.

La protagonista de Rubí se encuentra actualmente en pareja con el productor y director Fernando Rovzar, con quien se muestra muy enamorada en las redes sociales. Incluso Mori asegura que se encuentra plena y que está muy conforme con el tipo de madre que es hoy en día.