¿Kunno entrará a la Casa de los Famosos México? El influencer rompe el silencio

Después de varios rumores que aseguraban que Kunno sería el próximo integrante en la Casa de los Famosos, ha sido el mismo influencer quien negó estos rumores, y aseguró que todo se había tratado de una broma.

Hace un par de días el polémico influencer, Kunno, dejó entrever que se alejaría de las redes sociales por un tiempo debido a que se iba a “encerrar” varios días, desencadenando un sin fin de rumores que aseguraban que él sería el próximo artista en integrarse a la casa más famosa de México.

Sin embargo, esta semana fue el mismo influencer quien reveló que estas declaraciones habían sido una broma, argumentando que sus palabras "se habían salido de control".

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el polémico famoso comentó: "Que no cunda el pánico mi gente, todo fue una broma, tranquilos, no voy a entrar la primera temporada de la casa de los famosos, todo fue una pequeña broma".

"Sé que hubo gente que le gustó la idea, pero no, no voy a entrar, entonces para quienes no les agrado tanto la idea, tranquilos, les ahorro el engrudo, porque andaban con un coraje, pero, pues nada, aquí somos Team Wendy, Nikola, Sergio, Emilio, Poncho, ya saben que aquí apoyamos".

Tras esto, el también influencer señaló que puede que esté en la siguiente entrega de La Casa de los Famosos, pero no era nada aún oficial.

"A lo mejor en la segunda o tercera, ya veremos, pero todo cool, se salió todo de control. En mis planes, al menos en este año, no está entrar en un reality show", sostuvo el originario de Monterrey.

Cabe destacar que, desde que se había anunciado a Kunno como el siguiente integrante de la Casa de los Famosos, usuarios no estuvieron en redes no estuvieron de acuerdo, asegurando que así como estaba el reality "estaba perfecto".