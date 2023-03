Kimberly de 'Las Perdidas' anuncia su compromiso en medio del mar de Quintana Roo

Kimberly "La más preciosa", integrante del grupo "Las Perdidas" anunció que le pidieron matrimonio en medio del mar en Cancún, Quintana Roo.

Por medio de Instagram, la influencer compartió un video donde se aprecia el momento en que su novio le entrega el anillo, a bordo de un bote.

"Hoy es un día especial para mi me pidieron matrimonio en medio del mar te amo @oscarbarajas00", se lee en la descripción del video.

De igual manera, mostró su felicidad ante la propuesta de matrimonio. "Me propusieron matrimonio el día de hoy en medio de la playa. Recuerda, soy feliz y que me importa el mar si perla soy", expresó.

En la grabación se escucha decir a la joven: "Oscar, ¿es verdad? No, ¿es verdad?", tras ello, se acercó para darle un abrazo a su novio, quien le colocó al anillo y finalmente ambos sellaron su compromiso con un beso.

La noticia causó gran impacto entre usuarios de la red social, pues consideraron que el novio solo se aprovecha de ella.

"Kim cuida tu dinero y tu carrera", "Kim es súper inocente, esperemos que no sea una solo para quitarle su dinero y hacerla sufrir", "Igual que todos solo quiere money vas a ver", "Ojalá me equivoque, pero al tipo se ve que le encanta el protagonismo y no sea un engaño por parte de él para conseguir ‘sus objetivos $’", son algunas reacciones de internautas.

Paola Suárez, integrante del grupo "Las Perdidas", denunció un acto de discriminación luego de ser sacada de una alberca donde disfrutaba de sus vacaciones en Acapulco.

Por medio de Instagram, la influencer acusó el trato que recibió en el Hotel Emporio donde estaba hospedada con su novio.

"Me acaban de sacar de la alberca del hotel Emporio, de aquí en Acapulco, porque solamente me estaba besando con mi novio", detalló.

Aunado a ello, afirmó que ya había visitado el hotel en tres ocasiones y jamás tuvo algún problema. "Siento una tristeza horrible, porque nunca me había pasado esto y de repente llega, según, un gerente en la barra donde estaba tomando y me dice que no está permitido besarnos en la alberca", comentó.

En tanto, Paola reveló que no quiso pelear por lo que acató las indicaciones. "A ver cómo me la sobrellevo porque me gusta mucho venir a este hotel. Se me hizo mala onda".