Kim Petras y Nicky Minaj presentan su nueva colaboración titulada Alone

Kim Petras ha lanzado su nuevo sencillo, Alone junto a Nicki Minaj.

De acuerdo con un comunicado, la rola invita a la gente a que realice lo que desee sin limitaciones.

Con el ícono del hip-hop Nicki Minaj, una de las mayores inspiraciones de Kim como compositora y artista, el sencillo muestra el megaéxito eurodance de Alice Deejay, Better Off Alone, un guiño a los éxitos de baile en los que Kim se perdió durante la infancia para olvidar sus problemas.

Kim se está preparando para una actuación épica en el Governor's Ball en Nueva York este junio y también actuará en Life is Beautiful en Las Vegas y The Town en São Paulo, Brasil, en septiembre.