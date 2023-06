Karol G tendrá su propio personaje en el videojuego PUBG Mobile

Karol G no deja de sorprender a sus propios fanáticos y a los que no lo son tanto. La cantante colombiana viene de lanzar "Mañana será bonito", su último disco que no para de acumular reproducciones y muy buenas críticas por el material que tiene.

Entre sus últimas canciones está la colaboración que hizo junto a Aldo Ranks llamada "WATATI" que promete muchas reproducciones. Este tema musical no es uno más en su carrera, porque forma parte de la banda sonora de la próxima película basada en la famosa muñeca estadounidense Barbie. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos también marca presencia.

De esta manera, Karol G demuestra que su talento no tiene límites y que lejos está de llegar a su techo. Pero sus fanáticos tienen que saber que hay más novedades en la vida de la cantante colombiana porque también ha oficializado que tiene su propio avatar en PUBG Mobile. Es decir que ha sido incluida como personaje en el popular videojuego para dispositivos móviles de esas características.

Justamente su último álbum "Mañana será bonito" sirvió de inspiración para la interfaz del juego. Tanto Karol G como el juego han anunciado esta colaboración, y los jugadores ya pueden adquirir artículos cosméticos relacionados con la cantante a través de un paquete especial. Sin dudas será unos de los álbumes que más réditos le de a la nacida en Medellín.

Karol G ya estableció cinco Récords Guinness con este álbum porque ha alcanzado el primer puesto en la lista Billboard 200, convirtiéndose en la primera cantante femenina en lograr esta hazaña con un álbum completamente en español. También obtuvo la posición más alta en la lista Billboard Hot 100 como artista femenina con una canción en español. Y también el álbum también ha logrado el récord de ser el más reproducido en español en Spotify en las primeras 24 horas desde su lanzamiento.

