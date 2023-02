Karely Ruiz cuenta la 'terrible' experiencia que vivió en un motel; se llenó de ácaros

Son 8 millones de personas las que siguen a Karely Ruiz en Instagram y la influencer de 22 años cada vez sigue sumando más fans de todas partes del país. Además, su perfil en OnlyFans es uno de los más activos y también tiene crecimiento en su número de suscriptores.

Karely ha logrado entablar una relación de confianza e intimidad con sus seguidores y eso se puede notar en el contenido de las transmisiones en vivo que hace, donde a veces menciona datos muy privados o de experiencias con personas. Una de ellas fue la que vivió en un motel.

La modelo vivió un terrible momento y decidió expresarlo a través de sus redes sociales para que no le ocurra a nadie más. Ruiz expresó que fue a un motel "de pocas estrellas" y cuando salió se encontró con ronchas en la piel y mucha comezón. Lo que siguió luego en el relato, fue la recomendación para evitar este tipo de sitios.

"Para que se cuiden, chicas. Fui a un motel, hace una semana, a un motel y los ácaros se me pegaron ahí. Qué asco", fue la expresión de la joven nacida en Nuevo León, Monterrey. "Tengo mucha comezón en todo el cuerpo, se van a estar eliminando, pero mientras me arde. Así que cuídense, chicas. No vayan a moteles hediondos, la neta", fue la sentencia y consejo acerca de lo que le ocurrió.

Los seguidores presentes en su transmisión no solo le desearon pronta recuperación, sino que le agradecieron por el consejo, ya que a veces sucede que los sitios de alojamiento temporario no suelen tener una rutina de limpieza completa, que garantice la correcta desinfección y, por lo tanto, la seguridad de no encontrarse con microbios o microorganismos como ácaros.

(CAPTURA)