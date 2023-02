Karely Ruiz asegura que ella pagó para ser custodiada por la Marina en el Carnaval de Guaymas

Tras viralizarse las imágenes y videos de Karely Ruiz siendo fuertemente custodiada por elementos de la Marina y policías municipales en el Carnaval de Guaymas, Sonora, la joven respondió: "esto no fue de a gratis, pago para que me cuiden".

La indignación por parte de los ciudadanos se debe a que la prioridad es combatir al crimen organizado ahora que Sonora está atravesando por una ola de violencia y no estar al servicio de una sola persona.

"Estoy viendo notas donde me tiran que porque la Marina me está cuidando, si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes, aparte yo pago para que me cuiden, ¿de qué se quejan ustedes?", contestó la sensual chica.

Ante la respuesta, el debate sobre la seguridad personal se dio de una forma intensa, pero la realidad es que las fuerzas públicas no pueden estar a disposición de un particular, le hicieron saber.