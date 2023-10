Juzgado Cuarto de Distrito detiene sus actividades como protesta

El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Monclova, paró sus actividades como los demás tribunales federales del país, como protesta por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del poder judicial de la Federación.

Los trabajadores del centro de justicia federal abandonaron el edificio y se instalaron en su exterior como medida de protesta por la aprobación en la Cámara de Diputados de desaparecer fideicomisos y ordenar que los recursos ahí depositados fueran transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Luis Lauro Quintero Floyd, Secretario Adscrito al Juzgado Cuatro de Distrito, explicó que los recursos depositados en las cuentas desintegradas por el Congreso se utilizan en el pago de los derechos de los trabajadores en activo y jubilados.

Expuso que no se destinan a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y agregó que si la Contaduría Mayor detectó algún mal manejo, que los quite (a los responsables del fideicomiso) pero que no extinga los fondos económicos.

Sostuvo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) requiere más recursos económicos, no menos. Expuso que es entendible que haya recursos a los presupuestos “pero esto nos está dañando directamente a los trabajadores. Y al final también afectará a los justiciables” aseguró.

Si no se paga a los empleados interinos que suplen a los trabajadores que por incapacidad o alguna otra causa no pueden laborar, la aplicación sé la justicia se reducirá por la falta de ese personal que ya no será pagado, afirmó.

Agregó que en infraestructura también requiere recursos el PJ, pues hay juzgados instalados en viviendas que fueron modificadas, y no en edificios con las características necesarias para un óptimo funcionamiento.

Al suspender sus actividades los tribunales federales, todos los procesos jurídicos quedan suspendidos, y no hay modo de tramitar los procedimientos de amparo para garantizar los derechos humanos y garantías básicas que quienes buscan que diversas autoridades de gobierno les respeten.

Quintero Floyd dijo que no hay fecha para levantar el paro y mantendrán la protesta en defensa de los derechos laborales de los empleados y jubilados del Poder Judicial de la Federación.