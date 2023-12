¡Juventud mexicana exige seguridad! El país, ingobernable

La masacre de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato sacudió al país, el impacto es tan grande en la juventud mexicana que exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parar la crisis de inseguridad que se vive en toda la República Mexicana. Familiares de las víctimas aseguran que este comando llegó a cobrar el derecho de piso por el evento que se llevaba a cabo (posada) entre amigos. Al no ceder en esta extorsión, regresa el comando con refuerzos y con esa facilidad que tienen hoy en día los delincuentes ordenan que maten a todos. La juventud mexicana exige y solicita de manera urgente al presidente López Obrador que públicamente reconozca la ingobernabilidad que vive el país y garantice la seguridad de la juventud mexicana. A punto de terminar lo que se ha dado en llamar la "Cuarta Transformación", al presidente López Obrador su buen humor parece mermado, no son días propicios.

Que como abejas alrededor de la miel, así andan varios expriistas en torno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se sabe que no la dejan en paz pidiéndole un huequito en su equipo de trabajo. Son tantas las ganas de revivir en la escena política que el exgobernador Eruviel Ávila Villegas tuvo que excusarse de haber dicho en 2018 que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la jefatura de gobierno de la CDMX, "no estaba capacitada para gobernar la Ciudad de México", ahora Ávila Villegas responde que "fueron comentarios a la ligera", pero la doctora Sheinbaum Pardo no es una persona que fácilmente crea versiones infladas.

Que Santiago Taboada Cortina está imparable, ahora lo hizo en la alcaldía Tláhuac, CDMX, en donde fue recibido como todo un rockstar político, el precandidato único a la jefatura de gobierno por la coalición "Va x la Ciudad de México" generó nuevamente explosiones de entusiasmo al presentarse en la Alcaldía Tláhuac, CDMX. Su presencia conmueve una vez más a la concurrida audiencia que se desgarraba en el aplauso. Al igual que en la alcaldía Iztapalapa, en esta ocasión en Tláhuac es tanta la emoción de estar junto al candidato que no lo dejaban avanzar, le hablan, le solicitan, le preguntan, le tocan y le siguen en tromba. La multitud asimila y al concluir su discurso se llena de solicitudes, de manos extendidas, de palmas y sonrisas, se expresa el cariño, tupidos aplausos, interminables las porras. Una vez más, otra histórica presentación que emana vitalidad, fuerza y poder, ahora en la alcaldía Tláhuac, CDMX.

Que Aleida Alavez Ruiz, Diputada Federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, será quien le otorgue medio millón de votos a la Alcaldía Iztapalapa una vez que sea elegida por Morena para las elecciones de 2024. Alavez Ruiz viene desarrollando una serie de acuerdos con lideres de los sectores empresariales, comerciantes, vecinales, académicos, jóvenes emprendedores y mujeres por Iztapalapa, entre otros. ¡comprometida con la sociedad y en otros ámbitos de la vida pública!

Que en redes sociales Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano es quien se llevó porras y aplausos, el aspirante por Morena a la candidatura a Diputado Federal por el distrito 4 en la CDMX, recibe cientos de seguidores por otorgar orientación pública On Line sobre la "Ley de Cultura Cívica" de la Ciudad de México.

