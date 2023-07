¡Justo en la nostalgia! Hoobastank cantará The Reason en Premios Juventud

El cantante venezolano Jonathan Moly y la banda estadounidense Hoobastank celebrarán este jueves, con una presentación en los Premios Juventud 2023 en Puerto Rico, el vigésimo aniversario de su éxito mundial The Reason.

Esta colaboración musical innovó los géneros del rock y la salsa, convirtiéndola en una vibrante versión latina, y que también forma parte del nuevo álbum del artista venezolano, Metamorfosis, informaron este martes sus representantes.

El tema The Reason lideró la lista de Hot 100 de Billboard cuando debutó en 2003.

Moly comenzó en la industria musical a los 13 años, cuando fue integrante del reconocido grupo Salserín.

A los 17, debutó como solista y ha tenido la oportunidad de grabar tres álbumes titulados A Mi Manera, Compass y 13.

El cantante venezolano ha ofrecido más de 600 conciertos y fue nominado a los Premios Juventud en 2013 como "Revelación Juvenil" y a los Latin American MusicAwards en el 2016 como "Nuevo Artista Tropical Favorito".

Sin embargo, en 2022 marcó una renovación de su carrera, adentrándose de lleno en la salsa para lanzar Metamorfosis, su nuevo proyecto discográfico que fusiona la salsa con diferentes géneros musicales y que contiene colaboraciones estelares con artistas de talla internacional.

Hoobastank, por su parte, celebrará el 3 de diciembre de este año los 20 años del álbum The Reason.

Dicho disco llegó un par de años después de su álbum de estreno, Hoobastank, que incluye los exitosos sencillos Crawling In The Dark, Running Away y Remember Me.

The Reason cuenta con más de 3,000 millones de reproducciones.

Los Premios Juventud 2023 serán precedidos por la dinámica alfombra y programa de antesala "Noche de Estrellas", que será conducido por Borja Voces, Danilo Carrera, Ela Velden, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, José Figueroa y Yayis Villareal.

Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI encabezan con nueve nominaciones los Premios Juventud 2023.

La velada también honrará a la artista colombiana Shakira como "agente de cambio".

El reconocimiento valora la extensa labor de la artista en transformar comunidades a través de su Fundación Pies Descalzos.

Durante los últimos seis años, Premios Juventud se ha comprometido a destacar a los agentes de cambio, tanto artistas como jóvenes latinos que usan su plataforma para el bien común.

Este reconocimiento en el pasado ha sido otorgado a artistas como Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull y Wisin y Yandel.