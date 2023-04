Justifica CFE que por falta de personal no atienden apagones

Este domingo nuevamente se registró un apagón en el Mercado Benito Juárez y la explicación que les dieron a los comerciantes en las oficinas locales de Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue "que no hay personal de guardia asignado al municipio de San Pedro"; cada que se registra este problema se paraliza la actividad comercial.

Los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) volvieron a manifestar su molestia por las pérdidas millonarias que las fallas en el servicio de electricidad les ocasionan, debido a que durante el sábado y domingo se registra alrededor del 80 por ciento del total de sus ventas, pues "bajan" las familias de las comunidades rurales para surtir la despensa.

Manifestaron que entre las 09:00 y 10:00 de la mañana, cuando apenas empezaban a abrir los comercios se registró una drástica disminución en la corriente eléctrica y luego se percataron de que una de las cuchillas se "cayó", lo que posteriormente provocó la suspensión total del servicio; situación que reportaron, pero les dijeron que no se contaba con el equipo humano para encargarse de la reparación.

"No puede ser posible que por una falla mínima, nos cause tantas pérdidas porque resulta que en la CFE no se tiene un equipo humano asignado en este municipio para resolver, cuando evidentemente los directivos saben que la infraestructura es completamente obsoleta, desde hace muchos años que no se ha hecho nada para mejorarla" reprochó Abelardo Fernández Cavazos, integrante de Canaco.

Añadió que en lo que va del mes se han registrado unos 12 apagones y en el del día de ayer se quedaron sin el servicio desde más o menos las 10:00 de la mañana a 02:00 de la tarde. Repitió que esta situación paraliza toda actividad, pues no se pueden utilizar cajas registradoras o terminales bancarias, no hay servicio de agua y se dañan los equipos de refrigeración de alimentos, sin contar con las afectaciones que ocasiona en los domicilios ya que los aparatos electrodomésticos se dañan.