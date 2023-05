Julio Iglesias, el

Desde que los escritores Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro se reunieron para planear el libro sobre la vida del español Julio Iglesias, supieron que tenían una historia que valía la pena contar.

Más allá de los éxitos y títulos que el cantante ha recolectado desde 1968, cuando se proclamó ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm (España), hasta la fecha (recién en 2019 le entregaron un Grammy honorífico por su carrera), fue su lado humano, ese que no todo el público conoce, el que los convenció.

"Es una faceta de Julio que creemos lo engrandece mucho más", cuenta Javier León en entrevista.

"Es cómo él se relacionaba con su gente. Cuando empezamos a indagar nos llegaron cientos de historias de fans que nos decían cosas como que 'Julio se tomó la molestia de hablarle a mi papá un día en su cumpleaños'... es una humildad y una cercanía con su público que buscamos fuera el eje", explica Javier.

Para los autores del libro recién lanzado, es ese el tema en el que debían dirigir el texto en el que el intérprete de Me olvidé de vivir ha sido inmortalizado, así como hicieron con otros artistas como Luis Miguel (Luis Miguel: la historia), Juan Gabriel (Adiós eterno) y Andrés García (El consentido de Dios). Sin dejar de lado, detalla Javier León, la disciplina y total entrega a su labor como cantante.

"Julio tuvo claro además lo que enmarcamos durante todo el libro, que él se debía a su gente, se mezclaba con su público, le dedicaba tiempo y es un cóctel que dio como resultado el artista que es, y el éxito que ha tenido", apunta Herrera.

"Haciendo el libro entendí por qué la gente decía que en todo el mundo, en cualquier minuto, siempre habrá alguien que está escuchando Julio Iglesias. Y es que es verdad ese dicho; cuando logró cantar en Estados Unidos, él ya había cantado en Egipto, de México hasta Argentina, sólo le faltaba Estados Unidos y lo logró".

La historia de Nuestro Julio, título del libro sobre el artista nacido en Madrid, está inspirada principalmente en Teresa Ávila, amiga del músico y quien detalló historias del cantante.

Además se retratan los factores principales que lo han convertido en un referente e indispensable de la música en español. En 2013 obtuvo el Récord Mundial Guinness por ser el artista latino que más discos había vendido en el mundo.

"Julio es un artista al que todos aquellos que participamos de la cultura en español tenemos que estarle muy agradecidos por lo que hizo en aquella época donde no había internet, y con todo y ello penetrar en la cultura asiática, africana, bueno de todo el mundo.

"Algo que no se compra ni se vende es el don. Julio no tenía una voz descomunal pero sí una voz muy específica con la que podía transmitir, son cosas que tienes o no, y Julio las tuvo siempre", cuenta Javier.

Pero además existió una parte del intérprete de "Con la misma piedra", que no pudieron pasar desapercibida: su relación con las mujeres.

"Claro, él también era un hombre que tuvo muchas relaciones, incluso cuando platicamos con Andrés García para su libro, nos contaba cómo existía hasta una suerte de competencia entre ellos, para ver quién tenía más mujeres, o a la mujer más guapa. Andrés siempre lo ponía como una referencia", detalla el escritor español.