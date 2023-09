Julia Fox dice que no tuvo intimidad con Kanye West

Una nueva declaración de la modelo Julia Fox, quien salió por un corto periodo en el 2022 con Kanye West, está dando de que hablar.

La también actriz, de 33 años de edad, señaló que su relación no fue sexual con el controversial rapero.

Según retoma Just Jared, en una entrevista que ofreció Julia con The New York Times, la modelo habló sobre los detalles sexuales de su relación con el exesposo de Kim Kardashian, ante lo que ella dijo que:

"No había nada. En realidad no se trataba de eso", respecto a la vida sexual.

La relación entre Julia y Kanye duró muy poco tiempo, se les relacionó a finales del 2021 y anunciaron su ruptura en febero del 2022.